हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSalim Khan Health: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, पिता को देखने पहुंचे सलमान खान

Salman Khan Father Salim Khan Health News: सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत खराब है. उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. सलमान खान भी पिता सलीम खान से मिलने पहुंचे.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 17 Feb 2026 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज स्क्रीनराइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत खराब हो गई है. उन्हें मंगलवार को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. सलीम खान की हेल्थ कंडीशन को लेकर अभी तक ऑफिशियली उनके परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उनके बेटे सलमान खान को लीलावती हॉस्पिटल में देखा गया. वो पिता से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे. सलमान खान की बहन अलवीरा खान भी पिता को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंची.

पिता सलीम खान को देखने पहुंचे सलमान खान

इस दौरान सलमान खान को ब्लैक टी-शर्ट में देखा गया. उन्होंने कैप लगाई हुई थी. सलमान मीडिया से बात करने के लिए नहीं रुके. वो सीधे गाड़ी में बैठकर निकल गए. सलीम खान की तबियत को लेकर फैंस परेशान हैं. वो उनकी जल्द रिकवरी के लिए दुआ कर रहे हैं.


Salim Khan Health: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, पिता को देखने पहुंचे सलमान खान

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

अलवीरा अग्निहोत्री भी अस्पताल पहुंचीं
वहीं सलमान खान की बहन अलवीरा भी पिता सलीम खान को अस्पताल में देखने के लिए पहुंचीं, इस दौरान अलवीरा काफी जल्दबाजी में नजर आईं और दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर चली गईं. उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ETimes (@etimes)

 

सलीम खान की करियर जर्नी

बता दें कि सलीम खान 90 साल के हैं. वो इंडस्ट्री के दिग्गज स्क्रीनराइटर हैं. उनके काम की बात करें तो उनकी जोड़ी जावेद अख्तर के साथ जमी थी. उन्हें सलीम-जावेद के नाम से जाना जाता था. दोनों ने साथ में मिलकर कई शानदार फिल्में दीं. उन्होंने साथ में शोले में काम किया. उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्में दीवार, जंजीर, डॉन जैसी फिल्में लिखीं. अमिताभ का 'एंग्री यंग मैन' कैरेक्टर उन्होंने ही क्रिएट किया. सलीम-जावेद की राइनिंग ने फिल्मों को एक नई जान दी.

सलीम खान की पर्सनल लाइफ

सलीम खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने दो शांदियां की हैं. उनकी दोनों पत्नियां साथ ही रहती हैं. सलीम ने पहली शादी सुशीला चरक से की. इस शादी से उन्हें 4 बच्चे हैं. 3 बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान और 1 बेटी अलवीरा खान हैं. 

वहीं दूसरी शादी उन्होंने हेलेन के साथ की. हेलेन और सलीम ने एक बच्ची को गोद लिया. इस बच्ची का नाम उन्होंने अर्पिता खान रखा. सलीम खान की फैमिली सब मिलजुलकर रहते हैं. 

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 17 Feb 2026 01:19 PM (IST)
Embed widget