सलमान खान के बर्थडे पर अमीषा पटेल ने की शादी को लेकर बात, कहा- 'लोग कहते हैं...'

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने आधी उम्र पार करने के बाद भी शादी नहीं की हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम भाईजान खान यानी सलमान खान का आता है. बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की शादी का फैंस सालों से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन 60 की उम्र में भी वो सिंगल हैं.

बता दें, सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनके करीबी और बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने उन्हें अपने-अपने अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है. वहीं अमीषा पटेल ने सलमान खान के जन्मदिन पर अलग अंदाज में बधाई दी.

सलमान खान संग शादी पर अमीषा पटेल ने की बात

अमीषा पटेल ने ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने सलमान खान के जन्मदिन पर उन्हें विश किया. जब उनसे पूछा गया कि सलमान खान का बर्थडे है और आपकी और उनकी जोड़ी को बहुत लोगों ने पसंद भी किया है और कमेंट भी किए हैं. उन्हें आप बेहद अच्छी लगती हो. ऐसे में आप क्या कहेंगी?

अमीषा पटेल ने कहा- 'सलमान एलिजिबल हैं, मैं भी सिंगल हूं. मैं दो तीन साल से देख रही हूं कि जब भी लोग हमें साथ में देखते हैं या जब भी कमेंट करते हैं तो कहते हैं कि शादी कर लो. आपके बच्चे भी बेहद सुंदर होंगे और मैं उस समय बस हंसती रहती हूं.' अमीषा पटेल ने आगे कहा- 'मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही चाहती हूं कि वह लंबी जिंदगी जिएं. और वह राज करे, उन्हें अच्छी सेहत, खूब दौलत और ब्लॉकबस्टर फिल्में मिलें.'

एक साथ फिल्म में किया काम

बता दें, खास बात ये है कि सलमान खान की तरह ही बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अभी तक शादी नहीं की हैं. वो इस समय 50 साल की हैं. अमीषा पटेल और सलमान खान ने 2002 में डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई रोमांटिक कॉमेडी 'ये है जलवा' में साथ काम किया था. दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था. वहीं, दोनों रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त है.





वर्कफ्रंट की बात करें तो अमीषा पटेल आखिरी बार फिल्म गदर 2 में नजर आई थीं. वहीं सलमान खान की बात करें तो एक्टर की आखिरी रिलीज फिल्म ईद पर आई सिकंदर थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. फिलहाल सुपरस्टार अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में बिजी हैं.