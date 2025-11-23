सलीम खान की वो फिल्में जिन्होंने अमिताभ बच्चन को बना दिया सुपरस्टार, ओटीटी पर देखें यहां

बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम खान की कहानी किसी परिचय की मोहताज नहीं है. सलीम खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और वो हमेशा अपने बेहतरीन स्क्रिप्ट और संवादों के लिए जाने जाते हैं. वहीं कल यानी 24 नवंबर को वो अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं और इसी मौके पर उनके योगदान को याद करना और भी दिलचस्प हो जाता है.

आपको बता दें सलीम खान ने ऐसी बहुत सी फिल्में लिखी हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ने लीड रोल में काम किया और खूब नाम भी कमाया. उस दौर में सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी सलीम जावेद के नाम से बहुत हिट थी. जिन्होंने एक साथ दीवार, त्रिशूल, शोले जैसी कई फिल्में लिखीं. इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन ही लीड रोल में थे. उनकी ये फिल्में अब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे सलीम खान की कलम ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का सितारा बनाया.

सलीम खान की फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को बनाया सुपरस्टार

दीवार

'दीवार' (1975) एक एक्शन क्राइम फिल्म थी, जिसे सलीम-जावेद (सलीम खान और जावेद अख्तर) ने लिखा था और यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था. इसकी कहानी दो भाइयों के संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है जो अलग-अलग रास्ते चुनते हैं; एक तस्कर बनता है और दूसरा पुलिसवाला, जो अपने भाई के पीछे पड़ जाता है. यह फिल्म अमिताभ बच्चन को 'एंग्री यंग मैन' के रूप में स्थापित करने वाली सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.



शोले

'शोले' एक ब्लॉकबस्टर हिंदी एक्शन फिल्म थी, जिसे आज तक भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है. इसकी कहानी प्रसिद्ध लेखक की जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखी. फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमजद खान जैसे कलाकारों के प्रदर्शन के साथ-साथ हर छोटे किरदार को भी बहुत सराहा गया. और ये 1975 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.





त्रिशूल

'त्रिशूल' एक 1978 की सुपरिहट बॉलीवुड फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. यह एक पारिवारिक बदला गाथा थी जो विश्वासघात, भाईचारे और वफादारी की कहानी कहती है. इस फिल्म की कहानी सलीम-जावेद की जोड़ी ने लिखी थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, और राखी जैसे दिग्गज कलाकार थे. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अवेलेबल है.





जंजीर

'जंजीर' 1973 की एक शानदार एक्शन और क्राइम फिल्म है, जिसे अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के करियर को बदलने वाली फिल्म माना जाता है. इस फिल्म की कहानी मशहूर लेखक जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखी थी. यह फिल्म अपने दमदार डायलॉग, एक्शन और एक सख्त पुलिस अधिकारी (अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत) की कहानी के कारण जानी जाती है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है. इस फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं.





काला पत्थर

'काला पत्थर' एक 1979 की हिंदी एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म है. इसे यश चोपड़ा ने निर्देशित और निर्मित किया था, और इसकी पटकथा सलीम-जावेद की जोड़ी ने लिखी थी. इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और राखी जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया था. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



