हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनइस वीकेंड के वार पर मचा हंगामा, सलमान खान ने अमाल मालिक को लगाई फटकार, बोले- बाहर क्लास लगेगी

इस वीकेंड के वार पर मचा हंगामा, सलमान खान ने अमाल मालिक को लगाई फटकार, बोले- बाहर क्लास लगेगी

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. माहौल तब और गरम हो गया जब सलमान खान ने अमाल मलिक को कड़ी फटकार लगाई. सलमान खान ने कहा, 'क्लास तो बाहर जाकर लगेगी'.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Nov 2025 11:05 AM (IST)
अक्सर बिग बॉस के फैंस सलमान खान पर अमाल मलिक के लिए बायस्ड होने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस वीकेंड का वार में कहानी कुछ अलग ही रही, जब होस्ट ने म्यूज़िक कंपोज़र की क्लास लगा दी. सुपरस्टार ने यह भी कहा कि बिग बॉस के बाद भी वह अमाल की ‘क्लास’ लेंगे. वीकेंड का वार के दौरान सलमान ने कंटेस्टेंट्स से पूछा कि उनके मुताबिक कौन-सा कंटेसटेंट ट्रॉफी न जीत पाने पर ‘सोर लूज़र’ साबित होगा. जहां ज़्यादातर लोगों ने शहबाज़ बादेशा का नाम लिया, वहीं प्रणीत मोरे ने अमाल मलिक का नाम लिया.

अमाल मलिक बने ‘सोर लूजर'
वीकेंड का वार के दौरान सलमान ने कंटेस्टेंट्स से पूछा कि उनके मुताबिक कौन-सा कंटेसटेंट ट्रॉफी न जीत पाने पर ‘सोर लूज़र’ साबित होगा. जहां ज़्यादातर लोगों ने शहबाज़ बादेशा का नाम लिया, वहीं प्रणीत मोरे ने अमाल मलिक का नाम लिया.

अपनी वजह बताते हुए प्रणीत ने कहा, “कई बार, वीकेंड से पहले ही वो आकर कहता है कि सलमान सर मेरी और शहबाज़ की क्लास लेंगे. और वह यह बात इतनी बार कहता है, मानो उसे इस पर गर्व हो, मुझे ऐसा ही लगता है. अगर वह यहां रहते हुए ऐसा कह रहा है, तो मुझे लगता है कि बाहर जाकर भी कहीं न कहीं वो इसे स्वीकार नहीं करेगा.”

Why are they treating her like this seriously & Gaurav couldn't move an inch so malti could sit??
byu/Hell_holder11 inbiggboss

सलमान ने प्रणीत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,“जितनी क्लास यहाँ पर ली है वो काफ़ी ली है, लेकिन क्लास तो ये जब घर से बाहर निकलेगा तब ली जाएगी, 1000%. और क्लास लेने के अलग-अलग तरीके हैं. एक तो समझाओ, एक डांटो और एक कुछ मत करो इग्नोर करो. इससे बड़ी क्लास कुछ नहीं हो सकती. इंडिफरेंट रहो.

फैंस का रिएक्शन 
सलमान के इस बयान पर फैंस ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों का मानना था कि सलमान की बात सुनकर अमाल के चेहरे का रंग उड़ गया. एक यूजर ने कमेंट में लिखा था, “ये सुनकर बहुत बुरा लगा, सलमान भाई… फिर से सुनाइए.” वहीं दूरसे ने लिखा, “सलमान अब पूरी तरह अमाल से तंग आ चुके हैं… सलमान की बात सुनकर अमाल की आत्मा जैसे शरीर छोड़कर निकल गई. ”एक और फैन ने कमेंट किया, “जब सलमान आपसे इंडिफरेंट हो जाएं… समझ लो अब खेल ख़त्म.”

सलमान ने लगाई फटकार 
इस वीकेंड का वार में सलमान ने अमाल को डांटा क्योंकि उन्होंने मालती चाहर के साथ ठीक तरह से बात नहीं की. सलमान ने ये भी कहा कि अमाल कभी सीधे मज़बूत कंटेस्टेंट्स से भिड़ता नहीं, बल्कि पीछे उनकी बुराई करता है. उन्होंने अमाल को बिग बॉस को बायस्ड और अनफेयर कहने पर भी फटकार लगाई. इसके अलावा, रोहित शेट्टी के सामने ऊँची आवाज़ में बात करने के लिए भी सलमान ने उसकी क्लास ली.

आज के एपिसोड में फातिमा सना शेख, विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा अपनी आने वाली फिल्म ग़ुस्ताख़ इश्क के प्रमोशन के लिए सलमान खान के साथ नज़र आएंगे. वे घरवालों से बातचीत भी करेंगे. इनके अलावा, एकता कपूर भी सलमान के साथ शो में शामिल होंगी और कंटेस्टेंट्स में से एक को अपने अगले टेलीविज़न शो का ऑफर देंगी.

Published at : 23 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Bigg Boss Amaal Mallik SALMAN KHAN Pranit More
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
