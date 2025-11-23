इस वीकेंड के वार पर मचा हंगामा, सलमान खान ने अमाल मालिक को लगाई फटकार, बोले- बाहर क्लास लगेगी

अक्सर बिग बॉस के फैंस सलमान खान पर अमाल मलिक के लिए बायस्ड होने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस वीकेंड का वार में कहानी कुछ अलग ही रही, जब होस्ट ने म्यूज़िक कंपोज़र की क्लास लगा दी. सुपरस्टार ने यह भी कहा कि बिग बॉस के बाद भी वह अमाल की ‘क्लास’ लेंगे. वीकेंड का वार के दौरान सलमान ने कंटेस्टेंट्स से पूछा कि उनके मुताबिक कौन-सा कंटेसटेंट ट्रॉफी न जीत पाने पर ‘सोर लूज़र’ साबित होगा. जहां ज़्यादातर लोगों ने शहबाज़ बादेशा का नाम लिया, वहीं प्रणीत मोरे ने अमाल मलिक का नाम लिया.

अमाल मलिक बने ‘सोर लूजर'

अपनी वजह बताते हुए प्रणीत ने कहा, “कई बार, वीकेंड से पहले ही वो आकर कहता है कि सलमान सर मेरी और शहबाज़ की क्लास लेंगे. और वह यह बात इतनी बार कहता है, मानो उसे इस पर गर्व हो, मुझे ऐसा ही लगता है. अगर वह यहां रहते हुए ऐसा कह रहा है, तो मुझे लगता है कि बाहर जाकर भी कहीं न कहीं वो इसे स्वीकार नहीं करेगा.”

सलमान ने प्रणीत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,“जितनी क्लास यहाँ पर ली है वो काफ़ी ली है, लेकिन क्लास तो ये जब घर से बाहर निकलेगा तब ली जाएगी, 1000%. और क्लास लेने के अलग-अलग तरीके हैं. एक तो समझाओ, एक डांटो और एक कुछ मत करो इग्नोर करो. इससे बड़ी क्लास कुछ नहीं हो सकती. इंडिफरेंट रहो.

फैंस का रिएक्शन

सलमान के इस बयान पर फैंस ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों का मानना था कि सलमान की बात सुनकर अमाल के चेहरे का रंग उड़ गया. एक यूजर ने कमेंट में लिखा था, “ये सुनकर बहुत बुरा लगा, सलमान भाई… फिर से सुनाइए.” वहीं दूरसे ने लिखा, “सलमान अब पूरी तरह अमाल से तंग आ चुके हैं… सलमान की बात सुनकर अमाल की आत्मा जैसे शरीर छोड़कर निकल गई. ”एक और फैन ने कमेंट किया, “जब सलमान आपसे इंडिफरेंट हो जाएं… समझ लो अब खेल ख़त्म.”