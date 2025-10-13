रैंप वॉक की वजह से ट्रोल हुईं अनीत पड्डा, यूजर्स बोले- सुंदर लग रही हैं, लेकिन वॉक खराब है

एक्ट्रेस अनीत पड्डा को फिल्म सैयारा से नेम-फेम मिला. इस फिल्म से उन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया. उन्होंने अपनी एक्टिंग से फैंस को काफी इंप्रेस किया था. अब अनीत ने रैंप वॉक में डेब्यू किया. हालांकि, रैंप वॉक की वजह से वो ट्रोलिंग का शिकार हो गईं.

अनीत को रविवार रात लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में देखा गया. उन्होंने डिजाइनर तरुण तहिलानी के लिए रैंप वॉक की. इस दौरान के अनीत के लुक की तो काफी तारीफ हो रही है. हालांकि, उनकी वॉक यूजर्स को पसंद नहीं आई.

यूजर्स ने किया अनीत को ट्रोल

एक यूजर ने लिखा- अनीत सुंदर लग रही है, लेकिन वॉक बिल्कुल अच्छी नहीं है. डिजाइनर्स मॉडलिंग मॉडल्स के लिए क्यों नहीं छोड़ते. एक ने लिखा- लैक्मे के फेस के तौर पर मैं अनीत से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रही हूं. यूजर्स इसी तरह के कमेंट्स लगातार कर रहे हैं.

रैंप वॉक के लिए अनीत ने गोल्डन साड़ी पहनी थी. डिजाइनर ने इसे टाइमलेस ग्रेस इंडियन ड्रेप्स से इंस्पायर बताया है. अनीत ने अपने लुक को ब्रासलेट और ईयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया. साथ ही मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई. अनीत का लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

बता दें कि अनीत ने कई सारे फेमस एड्स किए हैं. एड्स में भी अनीत छा गई थी. उनके एड्स वायरल रहते हैं. फिर उन्होंने 2025 में फिल्म सैयारा से डेब्यू किया. इस फिल्म में वो अहान पांडे के अपोजिट रोल में थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई. ये फिल्म इस साल की सेकंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. अनीत और अहान की रोमांटिक केमिस्ट्री छा गई थी.

अब अनीत फिल्म न्याय में नजर आएंगी. इसे नित्या मेहरा और करण कपाड़िया डायरेक्ट कर रहे हैं. इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है.