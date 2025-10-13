एक्सप्लोरर
बॉबी देओल ने महफिल में एक्ट्रेस को लगाया गले, सामने खड़ी वाइफ तान्या ने किया कुछ ऐसा, फैंस चौंके
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों की महफिल सजी. पार्टी में करीना कपूर, नीता अंबानी से लेकर बॉबी देओल और प्रीति जिंटा भी इस पार्टी का हिस्सा बने.
पार्टी में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा भी टकरा गए. उन्होंने साथ में पोज भी दिए. सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज वायरल हैं.
Published at : 13 Oct 2025 12:48 PM (IST)
