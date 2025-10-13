हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉबी देओल ने महफिल में एक्ट्रेस को लगाया गले, सामने खड़ी वाइफ तान्या ने किया कुछ ऐसा, फैंस चौंके

बॉबी देओल ने महफिल में एक्ट्रेस को लगाया गले, सामने खड़ी वाइफ तान्या ने किया कुछ ऐसा, फैंस चौंके

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों की महफिल सजी. पार्टी में करीना कपूर, नीता अंबानी से लेकर बॉबी देओल और प्रीति जिंटा भी इस पार्टी का हिस्सा बने.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 12:48 PM (IST)
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सितारों की महफिल सजी. पार्टी में करीना कपूर, नीता अंबानी से लेकर बॉबी देओल और प्रीति जिंटा भी इस पार्टी का हिस्सा बने.

पार्टी में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा भी टकरा गए. उन्होंने साथ में पोज भी दिए. सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज वायरल हैं.

1/9
पार्टी में एक तरफ प्रीति जिंटा पोज दे रही थीं. उसी वक्त बॉबी देओल पत्नी तान्या के साथ पहुंच जाते हैं.
पार्टी में एक तरफ प्रीति जिंटा पोज दे रही थीं. उसी वक्त बॉबी देओल पत्नी तान्या के साथ पहुंच जाते हैं.
2/9
image 2
image 2
3/9
प्रीति को वहां देखकर बॉबी देओल काफी खुश हो जाते हैं. वो प्रीति को गले लगाते हैं.
प्रीति को वहां देखकर बॉबी देओल काफी खुश हो जाते हैं. वो प्रीति को गले लगाते हैं.
4/9
प्रीति के साथ कई कैंडिड पोज भी देते हैं. इस दौरान बॉबी की पत्नी तान्या पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं. वो बॉबी और प्रीति को स्पेस देती हैं.
प्रीति के साथ कई कैंडिड पोज भी देते हैं. इस दौरान बॉबी की पत्नी तान्या पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं. वो बॉबी और प्रीति को स्पेस देती हैं.
5/9
इसके बाद प्रीति जाकर तान्या को गले लगाती हैं. प्रीति और तान्या साथ में बातें करते हैं.
इसके बाद प्रीति जाकर तान्या को गले लगाती हैं. प्रीति और तान्या साथ में बातें करते हैं.
6/9
फिर तीनों साथ में पैपराजी को पोज देते हैं. बॉबी और प्रीति को साथ में देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो अलग ही वाइब आती है.
फिर तीनों साथ में पैपराजी को पोज देते हैं. बॉबी और प्रीति को साथ में देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो अलग ही वाइब आती है.
7/9
प्रीति और बॉब ने साथ में फिल्म सोल्जर में काम किया है. इस फिल्म में दोनों को काफी पसंद किया गया था.
प्रीति और बॉब ने साथ में फिल्म सोल्जर में काम किया है. इस फिल्म में दोनों को काफी पसंद किया गया था.
8/9
इस पार्टी में प्रीति व्हाइट कलर के सूट में नजर आईं. उन्होंने झुमकों के साथ इस लुक को कंप्लीट किया.
इस पार्टी में प्रीति व्हाइट कलर के सूट में नजर आईं. उन्होंने झुमकों के साथ इस लुक को कंप्लीट किया.
9/9
आखिर में बॉबी पत्नी तान्या के साथ भी पोज देते हैं. पार्टी में तान्या ब्राउन कलर की साड़ी में दिखीं. वो इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
आखिर में बॉबी पत्नी तान्या के साथ भी पोज देते हैं. पार्टी में तान्या ब्राउन कलर की साड़ी में दिखीं. वो इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
Published at : 13 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Bobby Deol Preity Zinta

Photo Gallery

Embed widget