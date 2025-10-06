'अच्छा आइडिया नहीं है...', बीवी और गर्लफ्रेंड संग काम करने पर बोले सैफ अली खान

एक्टर सैफ अली खान ने ’90 के दशक की अपनी फिल्मों और 2000 के बाद आए बदलाव के बारे में बात की. एस्क्वायर इंडिया से बातचीत में सैफ ने ये भी शेयर किया कि पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना हमेशा अच्छा नहीं होता. जहां सैफ ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, वहीं उन्होंने अपनी पहले पत्नी, अमृता सिंह, के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया.

सैफ ने कहा कि उस समय, जब उनकी फिल्मों की चर्चा होती थी, लोग कहते थे कि- 'तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने मौके मिले.' उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त उन्हें बेहतरीन फिल्में नहीं मिल रही थीं और न ही मुख्य रोल में कास्ट किया जा रहा था.

पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ काम करना क्यों सही नहीं होता

समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वे हेल्दी कॉम्पिटिशन में और को- स्टार्स के साथ तालमेल बनाकर बेहतर काम करते हैं. इसी कारण उन्होंने कहा- 'पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना हमेशा अच्छा आइडिया नहीं है.' सैफ ने करीना कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जैसे एलओसी कारगिल (2003), ओमकारा (2006), टशन और रोडसाइड रोमियो (2008), कुर्बान (2009), और एजेंट विनोद (2012). इसके अलावा, दोनों ने कई एड्स में भी साथ काम किया है.

करीना संग काम तभी करूंगा जब प्रोजेक्ट होगा बेहद खास

साल 2021 में सैफ ने पिंकविला को बताया कि उनके और करीना के लिए कोई प्रोजेक्ट इतना खास होना चाहिए कि वे घर पर सुधार करके एक-दूसरे के साथ काम कर सकें. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि वे साथ में अच्छी तरह जीवन बिताएं और दूसरों के साथ काम करें. सैफ ने कहा- 'हमें किसी ऐसे डायरेक्टर की जरूरत होगी जो हमें सिर्फ पति-पत्नी होने के कारण नहीं, बल्कि केवल एक्टर्स के रूप में या हमारी आम इमेज से हटकर कास्ट करे. इसके लिए की डायरेक्टर इमैजिनेशन और क्रिएटिविटीसोच जरूरी होगी, ताकि यह दोनों के लिए इंट्रेस्टिंग एंड चैलेंजिंग हो. करीना और मैं दोनों वर्किंग लोग हैं, और मुझे लगता है कि जीवन को दिलचस्प बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ काम करना और साथ में अच्छे से जीवन जीना बेहतर है.'

करीना और सैफ के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

करीना जल्द ही मेघना गुलजार की क्राइम-ड्रामा थ्रिलर दायरा में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी. वे आखिरी बार रोहित शेट्टी की 'सिंघम अगेन' में दिखाई दी थीं, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी थे. सैफ अली खान को हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिन्स में देखा गया. इस फिल्म में जयदीप अहलावत, कुणाल कपूर और निकिता दत्ता भी हैं. ये फिल्म 25 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है. सैफ अगली बार प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे, जिसमें अक्षय कुमार और सायामी खेहर भी मुख्य रोल में हैं.