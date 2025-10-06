हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अच्छा आइडिया नहीं है...', बीवी और गर्लफ्रेंड संग काम करने पर बोले सैफ अली खान

'अच्छा आइडिया नहीं है...', बीवी और गर्लफ्रेंड संग काम करने पर बोले सैफ अली खान

Saif Ali Khan statement: सैफ अली खान ने कहा कि पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ काम करना हमेशा सही नहीं होता. उन्होंने करीना कपूर के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए इसे चैलेंजिंग बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर सैफ अली खान ने ’90 के दशक की अपनी फिल्मों और 2000 के बाद आए बदलाव के बारे में बात की. एस्क्वायर इंडिया से बातचीत में सैफ ने ये भी शेयर किया कि पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना हमेशा अच्छा नहीं होता. जहां सैफ ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, वहीं उन्होंने अपनी पहले पत्नी, अमृता सिंह, के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया.

सैफ ने कहा कि उस समय, जब उनकी फिल्मों की चर्चा होती थी, लोग कहते थे कि- 'तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने मौके मिले.' उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त उन्हें बेहतरीन फिल्में नहीं मिल रही थीं और न ही मुख्य रोल में कास्ट किया जा रहा था.

पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ काम करना क्यों सही नहीं होता
समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वे हेल्दी कॉम्पिटिशन में और को- स्टार्स के साथ तालमेल बनाकर बेहतर काम करते हैं. इसी कारण उन्होंने कहा- 'पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ काम करना हमेशा अच्छा आइडिया नहीं है.' सैफ ने करीना कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जैसे एलओसी कारगिल (2003), ओमकारा (2006), टशन और रोडसाइड रोमियो (2008), कुर्बान (2009), और एजेंट विनोद (2012). इसके अलावा, दोनों ने कई एड्स में भी साथ काम किया है.

करीना संग काम तभी करूंगा जब प्रोजेक्ट होगा बेहद खास 
साल 2021 में सैफ ने पिंकविला को बताया कि उनके और करीना के लिए कोई प्रोजेक्ट इतना खास होना चाहिए कि वे घर पर सुधार करके एक-दूसरे के साथ काम कर सकें. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि वे साथ में अच्छी तरह जीवन बिताएं और दूसरों के साथ काम करें. सैफ ने कहा- 'हमें किसी ऐसे डायरेक्टर की जरूरत होगी जो हमें सिर्फ पति-पत्नी होने के कारण नहीं, बल्कि केवल एक्टर्स के रूप में या हमारी आम इमेज से हटकर कास्ट करे. इसके लिए  की डायरेक्टर इमैजिनेशन और क्रिएटिविटीसोच जरूरी होगी, ताकि यह दोनों के लिए इंट्रेस्टिंग एंड चैलेंजिंग हो. करीना और मैं दोनों वर्किंग लोग हैं, और मुझे लगता है कि जीवन को दिलचस्प बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ काम करना और साथ में अच्छे से जीवन जीना बेहतर है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saif Ali Khan (@actorsaifalikhan)


करीना और सैफ के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 
करीना जल्द ही मेघना गुलजार की क्राइम-ड्रामा थ्रिलर दायरा में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी. वे आखिरी बार रोहित शेट्टी की 'सिंघम अगेन' में दिखाई दी थीं, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी थे. सैफ अली खान को हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिन्स में देखा गया. इस फिल्म में जयदीप अहलावत, कुणाल कपूर और निकिता दत्ता भी हैं. ये फिल्म 25 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है. सैफ अगली बार प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे, जिसमें अक्षय कुमार और सायामी खेहर भी मुख्य रोल में हैं.

Published at : 06 Oct 2025 10:16 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
Advertisement

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
जनरल नॉलेज
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget