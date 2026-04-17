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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, चार महीने से फरार एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार

रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, चार महीने से फरार एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार

Rohit Shetty Firing Case: रोहित शेट्टी फायरिंग मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है. दरअसल पुलिस ने मामले से जुड़े एक और आरोपी को धर दबोचा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Apr 2026 11:37 AM (IST)
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फरवरी में रोहित शेट्टी केआवास पर हुई गोलीबारी की घटना ने सनसनी मचा दी थी. मामले में कई आरोपियों को एमसीओसीए अदालत में पेश किया जा चुका है और एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब एक और अपराधी की गिरफ्तारी के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है. दरअसल उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्ट फोर्स (एसटीएफ) और मुंबई पुलिस अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने गुरुवार को गोलीबारी की घटना में कथित तौर पर शामिल एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गै. 

बता दें कि  मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश टास्क फोर्स की मदद से आगरा से प्रदीप कुमार रामसिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपियों को इस वारदात के लिए भारी रकम की पेशकश की गई थी, जिसमें प्रदीप कुमार भी शामिल था. 

चार महीने तक पुलिस को देता रहा था चकमा
प्रदीप कुमार की भूमिका स्पष्ट होने के बाद से क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में थी, लेकिन वह करीब चार महीने तक पुलिस को चकमा देकर फरार रहा. पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने घर लौटने वाला है, जिसके बाद टीम ने आगरा के अशोकनगर, न्यू बस्ती पक्की तलैया इलाके से उसे दबोच लिया.जांच में यह भी सामने आया है कि प्रदीप कुमार सोशल मीडिया पर शुभम लोणकर से जुड़ी खबरों और पोस्ट से प्रभावित हुआ था. 


रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, चार महीने से फरार एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार

कुल 9 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
इससे पहले इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी. प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद अब कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 9 हो गई है. फिलहाल पुलिस प्रदीप कुमार से गहन पूछताछ कर रही है और उसके जरिए मुख्य आरोपी शुभम लोणकर से जुड़े संबंधों की जांच की जा रही है. इस मामले में पुलिस ने मकोका के तहत केस दर्ज किया है और फरार मुख्य आरोपी शुभम लोणकर की तलाश जारी है. 

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1 फरवरी को रोहित शेट्टी के घर पर हुई थी गोलीबारी
पुलिस के अनुसार, 1 फरवरी, 2026 की रात को मुंबई के जुहू इलाके में स्थित 'शेट्टी टावर' पर गोलीबारी हुई थी. यह हमला कथित तौर पर कुख्यात शुभम लोनकर गिरोह के इशारे पर पैसे वसूलने और लोगों में खौफ पैदा करने के मकसद से किया गया था.

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Published at : 17 Apr 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Rohit Shetty Mumbai Case Rohit Shetty Firing Case
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