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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमें बहुत बुरा लगा सर...', आमिर खान के बयान पर राखी सावंत का पलटवार, सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं

'हमें बहुत बुरा लगा सर...', आमिर खान के बयान पर राखी सावंत का पलटवार, सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं

Rakhi Sawant Video: आमिर खान के '3 इडियट्स' को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. अब राखी सावंत ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोनम वांगचुक का समर्थन किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jul 2026 09:41 PM (IST)
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बॉलीवुड की 'ड्रामा क्वीन' कही जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कॉमेडियन सुनील पाल के साथ मीडिया से बात करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में राखी ने न सिर्फ आमिर खान के एक बयान पर नाराजगी जताई है, बल्कि देश में चल रहे नीट (NEET) एग्जाम कॉन्ट्रोवर्सी और पेपर लीक के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी राय रखी है.

'3 इडियट्स' फिल्म पर आमिर खान को घेरा
राखी सावंत ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पर निशाना साधा. राखी ने कहा, 'आमिर खान जी, हमें बहुत बुरा लगा है कि आपने उनके (सोनम वांगचुक) बारे में ऐसा बोला है कि '3 इडियट्स' फिल्म उनके ऊपर नहीं बनी है. फिल्म तो हिट और सुपरहिट हो गई और सारा पैसा भी आपके अकाउंट में आ गया, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं.'

नीट परीक्षा विवाद और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल
इसी दौरान सुनील पाल ने आमिर खान के लिए गाना गया. उन्होंने कहा, 'तरक्की के लिए आमिर जी के लिए बस एक सोनम चाहिए.' वीडियो में आगे राखी सावंत और सुनील पाल देश में चल रहे नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर बात करते नजर आए. राखी ने कहा, 'हम दिल्ली जाएंगे और वहां हाथ-पैर जोड़कर निवेदन करेंगे कि हमारे समाज में जो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, जो नीट की परीक्षा में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.'

 
 
 
 
 
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राखी सावंत ने किया सोनम वांगचुक का समर्थन
राखी ने जंतर-मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए सरकार से अपील की. उन्होंने कहा कि सोनम जी की भूख हड़ताल को कई दिन हो चुके हैं और अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है. राखी और सुनील ने हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन किया कि, 'प्लीज, सोनम जी की जो भी मांगें हैं, उन्हें पूरा किया जाए ताकि देश के बच्चों भविष्य सुरक्षित हो सके.'

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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ये पूरा मामला एजुकेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ है, जो 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. इस दौरान उनका 19 किलो वजन भी कम हो गया है. वो कॉकरोच पार्टी के समर्थन में अनशन कर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. जीनत अमान से लेकर स्वरा भास्कर तक बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स सोनम वांगचुक के सपोर्ट मे आगे आए हैं. 

3 इडियट्स सोनम वांगचुक से नहीं थी इंस्पायर...
कहा जाता है कि फिल्म '3 इडियट्स' में आमिर खान का किरदार रणछोड़दास 'रैंचो' सोनम वांगचुक से प्रेरित था. हालांकि, हाल ही में आमिर खान ने इस दावे पर सफाई देते हुए कहा कि उनका किरदार रैंचो सोनम वांगचुक से इंस्पायर नहीं था. आमिर ने लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग इवेंट में 'लगान' की स्क्रीनिंग के दौरान ये बात कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

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Published at : 17 Jul 2026 09:41 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Aamir Khan
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