डकैत’ की कमाई में गिरावट जारी, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन

आदिवी शेष, मृणाल ठाकुर और अनुराग कश्यप स्टारर रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' इस 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से उम्मीदें तो बहुत थीं लेकिन रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ के आगे दर्शकों ने इसे भाव नहीं दिया. हालांकि ओपनिंग वीकेंड तक 'डकैत’ ने ठीक-ठाक कमाई की लेकिन वीकडेज में इसका पूरा खेल बिगड़ गया और चंद करोड़ कमाने में ही इसकी हालत पतली हो गई. जानते हैं रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को इस फिल्म ने कितनी कमाई की है?

'डकैत’ ने 7वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'डकैत’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है लेकिन इस फिल्म की परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक है. हालांकि 'डकैत’ का रिलीज से पहले अच्छा बज था बावजूद इसके ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाई. खासतौर पर वीकडेज में इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई. ऐसे में अब आदिवी शेष और मृणाल की ये फिल्म अब फ्लॉप होती नजर आ रही है.

वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'डकैत’ ने 6.55 करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 6.85 करोड़ कमाए. तीसरे दिन का का कलेक्शन 6.40 करोड़ और चौथे दिन की कमाई 2.70 करोड़ रही. इसके बाद 5वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ जोड़े और 6 छठे दिन 1.55 करोड़ का कलेक्शन किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'डकैत’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी पहले गुरुवार को 1.08 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'डकैत’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 28.13 करोड़ रुपये हो गई है.

'डकैत’ एक हफ्ते में 30 करोड़ भी नहीं कमा पाई

'डकैत’ रिलीज के एक हफ्ते में 30 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई है. वहीं इस फिल्म की लागत 70 करोड़ रुपये बताई जा रही है. शॉकिंग बात ये है कि फिल्म एक हफ्ते बाद भी अपना आधा बजट वसूल नहीं कर पाई है. वहीं अब शुक्रवार को सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की भूत बंगला के आने से कंप्टीशन और बढ़ गया है. वैसे ही ‘धुरंधर 2’ ने 'डकैत’ को कमाई करने का मौका नहीं दिया अब भूत बंगला के आने से तो आदिवी शेष और मृणाल की फिल्म का पैकअप ही होता हुआ नजर आ रहा है.

'डकैत’ के बारे में

'डकैत’ को हिंदी और तेलुगु में एक साथ फिल्माया गया था और इसका निर्देशन शेनिल देव ने किया है और शेष ने को-राइटिंग की है. इस फिल्म का निर्माण सुप्रिया यारलागड्डा ने अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर तले किया है. बता दें कि फिल्म में प्रकाश राज, सुनील, ज़ैन मैरी खान और अतुल कुलकर्णी भी अहम भूमिका में हैं. इस फिल्म की कहानी एक कैदी के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए जेल से भाग जाता है. वह अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए सिलसिलेवार डकैतियों को अंजाम देता है, लेकिन जब उसकी मुलाकात फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से होती है तो हालात बदल जाते हैं.