भूत बंगला रिव्यू: अक्षय कुमार के फैंस को पसंद आएगी ये फिल्म

अगर आप अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के सिनेमा के फैन हैं, अक्षय कुमार के कट्टर फैन हैं, उन्हें उसी पुराने अंदाज में देखना चाहते हैं जिसमें उनके memes वायरल होते हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी. धुरंधर के बाद वैसे भी एक हल्की फुल्की एंटरटेनिंग फिल्म की दरकार है जो फैमिली के साथ देखी जा सके, क्योंकि धुरंधर में बच्चों को नहीं ले जा सकते थे और इस वजह से कई लोग काफी परेशान भी हुए थे और उन्हें सिनेमा हाल जाकर कोई दूसरी फिल्म देखनी पड़ी थी. अक्षय कुमार की इस फिल्म ने वो सूखा खत्म कर दिया है.

कहानी

ये कहानी है अर्जुन आचार्य यानी अक्षय कुमार की जो लंदन से इंडिया आते हैं, उन्हें अपनी बहन की शादी करानी है अपने पुश्तैनी महल में, लेकिन वहां वधु सुर नाम के राक्षस का आतंक है, जो दुल्हनों को अपने साथ ले जाता है. ये शादी कैसे होगी, यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है जो आपको थियेटर जाकर देखना होगा.

कैसी है फिल्म

ये एक ठीक ठाक फिल्म है, न तो बहुत अच्छी न बहुत बेकार, अक्षय और प्रियदर्शन स्टाइल का सिनेमा है, तो वो जो करते आए हैं वही यहां भी किया है, यह फिल्म आपको भूल भुलैया कि भी याद दिलाएगी, जानी दुश्मन की भी. कहानी में ऐसा कुछ नया नहीं है, first half मज़ेदार है, इंटरवल अच्छे पॉइंट पर होता है, सेकंड half काफी अलग है और क्लाइमैक्स चौंकाता है. फर्स्ट हाफ में कॉमेडी ज्यादा है तो सेकंड हाफ में हॉरर, फिल्म कई जगह काफी मजेदार लगती है तो कई जगह हल्की पड़ती है. कई जगह लॉजिक का जमकर बैंड बजाया गया है जो ऐसी फिल्मों में होता भी है, यानी यहां आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है. फिल्म थोड़ी से छोटी हो सकती थी, सेकेंड हाफ में आपको ऐसा महसूस होता है,VFX और बेहतर हो सकते थे. म्यूज़िक खास नहीं है, राम जी भली करेंगे के अलावा कोई गाना जुबान पर नहीं चढ़ता,ये फिल्म पुराने स्टाइल की कॉमेडी पसंद करने वालों को अच्छी लगेगी लेकिन हो सकता है नहीं जेनरेशन को ये उतना पसंद न आए, लेकिन एक बात तो है फैमिली के साथ आप इसे आराम से देख सकते हैं.

एक्टिंग

अक्षय कुमार ने बढ़िया काम किया है, बड़े टाइम से उनके फैंस उनसे जो डिमांड कर रहे थे, उन्होंने वैसा रोल निभाया है. राजपाल यादव शानदार हैं उनकी कॉमिक टाइमिंग बढ़िया है. परेश रावल ने बहुत बढ़िया काम किया है, अक्षय राजपाल और परेश रावल की तिकड़ी ही फिल्म की जान है. असरानी साहब को आखिरी बार पर्दे पर देखकर मजा आता है. tabu हर फ्रेम में कमाल हैं,wamiqa gabbi प्रमोशन में ज्यादा दिखीं फिल्म में कम,jisshu sengupta और मिथिला पार्कर ने अपने अपने रोल ठीक तरह से निभाए हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

आकाश कौशिक ने कहानी लिखी है और प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की है, कहानी में कुछ नयापन नहीं है, ऐसी कहानियां हम देख चुके हैं, प्रियदर्शन का डायरेक्शन उसी स्टाइल का है जैसा सालों पहले था, ये स्टाइल सबको पसंद आए ये जरूरी नहीं.

कुल मिलाकर अक्षय के फैन हैं तो देखिए.

रेटिंग - 3.5