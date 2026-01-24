सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आरजे महवश सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्हें अक्सर इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ देखा जाता था. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे मगर अपने रिश्ते पर दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी. अब चहल और महवश ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. जिसके बाद से ये दोनों एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं. चहल को अनफॉलो करने के बाद महवश ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जो वायरल हो गया है. उनके इस पोस्ट पर तुरंत फैंस की अटेंशन मिल गई है.

शुक्रवार को महवश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें वो अपनी कार में बैठकर बाल ठीक करती नजर आ रही हैं. ये बहुत ही सिंपल सी क्लिप है लेकिन इसका कैप्शन जो महवश ने लिखा है उनसे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है.

महवश ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

महवश ने वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा- '90 पर्सेट टाइम आप मुझे मेरे बाल ठीक करते हुए देखेंगे. बाकी बचे हुए टाइम में मैं लाइफ फिक्स करती हूं.' महवश ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की, जिसके साथ मैसेज था- 'आपकी तरफ कुछ शांति भेज रही हूं.' और साथ में एक हैंड-हार्ट इमोजी भी लगाई. नेटिजन्स ने इन पोस्ट्स को उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हाल ही में हो रही चर्चाओं का एक हल्का-फुल्का जवाब माना.





महवश के पोस्ट की टाइमिंग और उनके चहल को अनफॉलो करने से कनेक्ट किया जा रहा है. हालांकि दोनों में से किसी ने अभी तक एक-दूसरे को अनफॉलो करने का कारण नहीं बताया है.

चहल के साल 2025 में धनश्री वर्मा से तलाक के बाद से वो और महवश सुर्खियों का हिस्सा बन गए थे.उनके बार-बार साथ दिखने से रोमांटिक रिश्ते की अफवाहें उड़ी थीं, हालांकि दोनों ने लगातार यही कहा है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं.

