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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office Day 2 Live: सुबह 10 बजे तक 'धुरंधर 2' का कलेक्शन 150 करोड़ के पार, दूसरे दिन भी टूटेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office Day 2 Live: सुबह 10 बजे तक 'धुरंधर 2' का कलेक्शन 150 करोड़ के पार, दूसरे दिन भी टूटेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office Day 2 Live: धुरंधर 2 ने ओपनिंग डे पर इतिहास रच दिया. वहीं दूसरे दिन भी ये फिल्म भौकाल मचा रही है. इसके सेकंड डे के कलेक्शन के आंकड़े जानने के लिए यहां बने रहिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Mar 2026 11:19 AM (IST)
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Dhurandhar 2 Box Office Day 2 Live:आदित्य धर के निर्देशन में बनी फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफ़िस पर जबरदस्त शुरुआत की है.वैसे इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू में 43 करोड़ कमाकर पहले ही माहौल बना दिया था जिसके चलते रिलीज के पहले दिन रणवीर सिंह स्टारर स्पाई एक्शन ड्रामा ने अपने ओपनिंग डे पर इतिहास रच दिया और बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

अब दूसरे दिन भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है. चलिए यहां 'धुरंधर: द रिवेंज' या 'धुरंधर 2' के दूसरे दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में जानते हैं.

'धुरंधर 2' ने पहले दिन कितनी की कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Day 1)
'धुरंधर: द रिवेंज' को बॉक्स ऑफिस पर बंपर शुरुआत मिली है. इसने रिलीज के पहले दिन दोपहर तक ही कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज के पहले दिन 102.55 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • वही पेड प्रीव्यू में इसने 43 करोड़ कमाए थे.
  • जिसके बाद इसका पेड प्रीव्यू और पहले दिन की कमाई को मिलाकर इसका ओपनिंग डे कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर 2' के दूसरे दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 2)
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. धमाकेदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन भी सुबह से ही फिल्म हर घंटे करोड़ों में नोट छाप रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'धुरंधर 2' ने सुबह 10 बजे तक 6.89 करोड़ कमा लिए हैं. रात तक इस आंकड़े में काफी इजाफा होने की उम्मीद है.

'धुरंधर 2' 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 ऑक्यूपेंसी
पेड प्री व्यू (18 मार्च) 43 करोड़ 46.7%
पहला दिन (19 मार्च) 102.55 करोड़ 71.3%
दूसरा दिन (20 मार्च) 6.89 करोड़(सुबह 10 बजे तक) 41.2%
टोटल कलेक्शन 152.44 करोड़ ( सुबह10 बजे तक)  

‘धुरंधर 2’ के दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी (Dhurandhar 2 Day 2 Occupancy)
धुरंधर 2 के दूसरे दिन की सुबह 10 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 41.2 फीसदी दर्ज की जा रही है शाम के शोज और रात के शोज में इसके और बढ़ने की उम्मीद है. 

‘धुरंधर 2’ ओपनिंग वीकेंड पर मचा सकती है धमाल
‘धुरंधर 2’ को दर्शकों से बेहद जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिलहाल का ट्रेंड देखते हुए लग रहा है कि ये फिल्म शनिवार और रविवार की छुट्टी पर  तहलका मचा सकती है. ट्रेड एक्सपर्ट का अनुमान है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड पर 300-400 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस जमी हैं. 

 

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Published at : 20 Mar 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge Dhurandhar 2 Box Office Day 2
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