'मैं ऐसा नहीं करूंगा', हेयर ट्रांसप्लांट के लिए करोड़ों के ऑफर को अनुपम खेर ने मारी लात

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाकर अलग पहचान बनाई है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार हेयर ट्रांसप्लांट कराने के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने हर बार इसे ठुकरा दिया.

हेयर ट्रांसप्लांट कंपनी का ड्रीम हैं अनुपम

पीिंकविला के साथ बातचीत में अनुपम खेर ने बताया कि कई हेयर ट्रांसप्लांट कंपनियां और डॉक्टर उन्हें पैसे देने के लिए तैयार थे, ताकि वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लें. लेकिन उन्होंने साफ कहा कि चाहे उन्हें कितनी भी जरूरत क्यों न पड़े, वह पैसे लेकर ऐसा नहीं करेंगे. उनका मानना है कि अगर वह ऐसा करते हैं, तो उनकी असली पहचान बदल जाएगी. उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो हर हेयर ट्रांसप्लांट कंपनी का 'ड्रीम' हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस मौके को हां नहीं कहा. वो युवाओं के साथ दोस्त की तरह रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें सर या अंकल नहीं, बल्कि अनुपम जी या AK कहें.

बेटे की इस बात पर हंसे थे अनुपम

अनुपम खेर ने अपने बेटे सिकंदर खेर से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब सिकंदर छोटे थे, तब एक बार उन्होंने उन्हें हेयर ऑयल का एड देखते हुए समझ लिया और तुरंत कहा, डैड, इसके बारे में सोचना भी मत. यह सुनकर अनुपम को बहुत हंसी आई. बता दें कि 1981 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अनुपम खेर ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में शानदार काम किया है. अब वह जल्द ही खोसला का घोसला 2 में नजर आने वाले हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.