'धुरंधर 2' के जश्न के बीच आई बुरी खबर, आधी रात दौड़े-भागे मनीष मल्होत्रा के घर पहुंच ये सेलेब्स

बॉलीवुड में एक तरफ धुरंधर 2 को मिल रही सफलता की वजह से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं, दूसरी तरह एक बुरी खबर भी सामने आई. दरअसल, बीती रात बॉलीवुड के पॉपुलर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां सुदर्शन मल्होत्रा का निधन हो गया. ऐसे में बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स दौड़े-भागे उनके घर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हो रही हैं.

ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन

मनीष मल्होत्रा की मां के निधन की खबर सुनते ही ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन जल्दबाजी में फैशन डिजाइनर के घर पहुंचे. इस दौरान उनके चेहरे पर साफ उदासी देखने को मिली.





नेहा धूपिया-अंगद बेदी

नेहा धूपिया भी इस दौरान अपने पति अंगद बेदी के संग मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचीं और उनकी मां के अंतिम दर्शन दिए. इस दौरान नेहा और अंगद दोनों काफी दुखी दिखाई दिए.









वरुण धवन-नताशा दलाल

वरुण धवन भी इस दुख की घड़ी में मनीष मल्होत्रा को संत्वाना देने के लिए अपनी पत्नी नताशा दलाल के संग उनके घर पहुंचे. दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.









परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा

मनीष मल्होत्रा की मां के निधन की खबर सुनने के बाद परिणीति चोपड़ा भी अपने पति राघव चड्ढा के संग आधी रात को भागी-भागी फैशन डिजाइन के घर पहुंचीं.









मलाइका अरोड़ा

मलाइका अरोड़ा भी इस दुख की घड़ी में अपने खास दोस्त मनीष मल्होत्रा को संत्वाना देने पहुंची थीं. इस दौरान उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा के संग फैशनल डिजाइनर के घर से बाहर निकलते देखा गया.





सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी

सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अपनी पत्नी कियारा आडवाणी के संग मनीष मल्होत्रा के घर आधी रात को पहुंचे और उन्होंने फैशन डिजाइनर की मां के अंतिम दर्शन किए.







संजय कपूर-महीप कपूर-शनाया कपूर

संजय कपूर भी इस दौरान अपनी पत्नी महीप कपूर और बेटी शनाया कपूर के संग मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचे थे. तीनों के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी.









नुसरत भरूचा

नुसरत भरूचा भी मनीष मल्होत्रा के घर उनकी मां के अंतिम दर्शन करने पहुंची थीं. इस दौरान उन्हें फैशन डिजाइनर के घर में एंट्री और एग्जिट करते हुए देखा गया था.





रोनित रॉय अपनी वाइफ के संग पहुंचे

रोनित रॉय भी अपनी पत्नी और बेटे के संग मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचे और उन्होंने उनकी मां को श्रद्धांजलि दी. उनकी भी कई तस्वीरें सामने आई है.





करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर भी मनीष मल्होत्रा की मां के निधन की खबर को सुन उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंची थी. इस दौरान उन्हें फैशन डिजाइनर के घर से निकलते हुए स्पॉट किया गया था.





अनन्या पांडे

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को भी मनीष मल्होत्रा के घर एंट्री और एग्जिट करते स्पॉट किया गया. बता दें फैशन डिजाइनर के संग अनन्या बेहद ही खास बॉन्ड शेयर करती हैं.





बता दें मनीष मल्होत्रा अपनी मां के संग बेहद ही शानदार बॉन्ड शेयर करते थे. अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपनी मां के संग तस्वीरें शेयर किया करते थे. वो अपनी मां को अपनी प्रेरणा, ताकत और साथी बताया करते थे.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar 2 Records: 'धुरंधर 2' बनी तूफान, रणवीर सिंह की फिल्म ने आते ही बना दिए ये 10 तगड़े रिकॉर्ड्स