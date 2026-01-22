हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Border 2 Live: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' पहले दिन तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड? एडवांस बुकिंग में ही छाप लिए कई करोड़

Border 2 Live: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' पहले दिन तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड? एडवांस बुकिंग में ही छाप लिए कई करोड़

Sunny Deol Border 2 Movie Release Live: सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है. बॉर्डर फिल्म से जुड़े हर अपडेट को जानने केलिए हमारे साथ यहां बने रहिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Jan 2026 03:40 PM (IST)

LIVE

Key Events
Border 2 Live: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' पहले दिन तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड? एडवांस बुकिंग में ही छाप लिए कई करोड़
Border 2 Live Updates Sunny Deol Film Border 2
Source : imdb

Background

हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार वॉर फिल्मों में से एक 'बॉर्डर' के 30 साल बाद अब इसका सीक्वल फिर से पुरानी यादों को ताजा करने के इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में आ रहा है. हालांकि सीक्वल में पुराने कलाकारों में से सिर्फ सनी देओल ने कमबैक किया है बाकी की स्टार कास्ट नई हैं.

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म सेना, वायु सेना और नौसेना के वीरतापूर्ण कारनामों की अनकही कहानियों को एक साथ पिरोती है. यह दर्शाती है कि कैसे पाकिस्तान के हमलों (ऑपरेशन चंगेज़ खान) के बाद तनाव बढ़ने पर तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया था. फिल्म निर्माता बलिदान, भावनाओं और देशभक्ति की भावना से भरी एक शानदार वॉर ड्रामा ला रहे हैं.

बॉर्डर 2 स्टार कास्ट और किरदार
सनी देओल फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे. वे  लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका करेंगे.  वरुण धवन परम वीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया के रूप में नजर आएंगे, जिन्हें बसंतर की लड़ाई में उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए सम्मानित किया जाता है, जहां गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मोर्चा संभाले रखा था.

 वहीं फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार निभया है, जिन्हें युद्ध के दौरान श्रीनगर एयर बेस की रक्षा करने के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था. वहीं अहान शेट्टी भारतीय नौसेना के एक अधिकारी की भूमिका में हैं. फिल्म में मोना सिंह,  मेधा राणा और सोनम बाजवा भी अहम रोल में नजर आएंगी.

बॉर्डर 2 रन टाइम और सर्टिफिकेशन
बता दें कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों में  बिना किसी कट के अंडर-ए (13+) सर्टिफिकेट दिया है. इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि दर्शक फिल्म को ठीक उसी रूप में देखेंगे जैसा इसके निर्माताओं ने चाहा था, इस फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 16 मिनट है. 

बॉर्डर 2 के धमाकेदार ओपनिंग करने की उम्मीद
बॉर्डर 2 का काफी हाईप क्रिएट हो गया है जिसे देखते हुए लग रहा है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज के पहले दिन 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. अगर इसे दर्शकों से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो ये आंकड़ा 40 करोड़ को भी पार कर सकता है जिसके बाद ये धुरंधर के 28 करोड़ और छावा के 31 करोड़ के ओपनिंग डे को मात दे सकती है. फिलहाल फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. 

15:40 PM (IST)  •  22 Jan 2026

Border 2 Release Live: बॉर्डर 2 रिलीज से पहले सनी देओल का पोस्ट

सनी देओल ने बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने लिखा- कुछ जगह आपके पास नहीं होती है, वो आपको बदल देती हैं. INS विक्रांत ने मुझे गर्व, ताकत और साहस से भर दिया है. इस मोमेंट को मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा. हमारी नेवी, फोर्सेस को सलाम, जिस स्पिरिट से वो हमारी मातृभूमि की हर दिन सुरक्षा करते हैं. जय हिंद

15:20 PM (IST)  •  22 Jan 2026

Border 2 Release Live: बॉर्डर 2 का फर्स्ट रिव्यू

फिल्म का अब फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. अगर आप भी इस फिल्म को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले रिव्यू से जान लीजिए कि ये कैसी है? यहां पढ़ें पूरी खबर...

Embed widget