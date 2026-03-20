लगान में 'भुवन' के लुक को लेकर निर्देशक से हुई थी बहस, 25 साल बाद आमिर खान ने किया खुलासा

मुंबई में हुई रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म 'लगान' के 25 साल पूरे होने का खास जश्न मनाया गया. इस मौके पर आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर एक साथ नजर आए. साथ ही दोनों ने फिल्म से जुड़े पुराने किस्से शेयर किए, जिन्हें सुनकर वहां मौजूद लोग भी काफी खुश और उत्साहित नजर आए. इसी बीच आमिर ने फिल्म के एक ऐसे विवाद का जिक्र किया, जिसने हर किसी को सोचने अपर मजबूर किया है.

भुवन के लुक पर हुआ विवाद

आमिर खान ने बताया कि फिल्म बनाते समय उनका और आशुतोष गोवारिकर का 'भुवन' के लुक को लेकर विवाद हुआ था. आमिर का मानना था कि गांव में सुखार का समय था और ऐसे में एक इंसान को दाढ़ी-मूंछ के साथ दिखाना ज्यादा सही होता. लेकिन निर्देशक चाहते थे कि भुवन क्लीन-शेव और अलग हेयरस्टाइल में नजर आए और आखिरकार इसमें आशुतोष की बात मानी गई. इसी बीच आमिर ने हंसते हुए कहा कि सच कहें तो भुवन को वैसा ही दिखना चाहिए था जैसे वह आज नजर आते हैं. वहीं आशुतोष ने अपने फैसले को सही बताते हुए कहा कि फिल्म में आमिर का अलग दिखना जरूरी था, क्योंकि बाकी कलाकार नए थे और वो फिल्म के लीड रोल में थे.

आमिर खान ने उठाया मजेदार सवाल

इसके अलावा मजाक-मजाक में आमिर ने फिल्म की कहानी से जुड़ा एक मजेदार सवाल भी उठाया. उन्होंने कहा कि जब फिल्म में गांव में पानी की इतनी कमी दिखाई गई थी, तो भुवन रोज शेव करने के लिए पानी कहां से लाता था? उन्होंने इसे एक लॉजिकल सवाल बताते हुए कहा कि उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. बता दें, 2001 में रिलीज हुई 'लगान' उस समय बहुत अलग फिल्म थी, क्योंकि उससे पहले कई स्पोर्ट्स फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी. इसके बावजूद इस फिल्म ने इतिहास रचा और 2002 में ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई, जिससे इसे दुनियाभर में पहचान मिली.