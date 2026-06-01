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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड10 साल का हुआ रितेश देशमुख का बेटा, एक्टर ने बर्थडे पर लुटाया प्यार, लिखा दिल छू लेने वाला नोट

10 साल का हुआ रितेश देशमुख का बेटा, एक्टर ने बर्थडे पर लुटाया प्यार, लिखा दिल छू लेने वाला नोट

एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया के बेटे राहिल आज 10 साल के हो गए हैं. बेटे के बर्थडे पर दोनों ने एक प्यारा भरा पोस्ट शेयर किया है. साथ ही एक इमोशनल नोट भी लिखा.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 01 Jun 2026 07:34 PM (IST)
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एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया के बेटे राहिल 10 साल के हो गए हैं. आज 1जून को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर ने सोशल मीडिया पर बेटे राहिल के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. वहीं जेनेलिया ने भी प्यार भरा पोस्ट शेयर किया है.

रितेश देशमुख ने बेटे राहिल के यूं किया बर्थडे विश
रितेश देशमुख ने फिल्म 'राजा शिवाजी' से एक BTS फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें दोनों बाप-बेटे एक दूसरे संग नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही रितेश ने बेटे के लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा है. उन्होंने कैप्शन नें लिखा, 'रायो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. तुम सच में एक शानदार लड़के हो, जो एनर्जी, आकर्षण और समझदारी से भरा हुआ है. मैं उम्मीद करता हूं कि हर साल बड़े होने के बावजूद तुम अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखोगे. मेरे बेटे, तुम्हें 10वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.'

 
 
 
 
 
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रितेश का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस से साथ -साथ सेलेब्स भी राहिल को बर्थडे विश कर रहे हैं. भाग्यश्री ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे डियर मोगली', ट्विंकल खन्ना ने भी दिल वाले इमोजी भेजे. 

जेनेलिया ने बेटे के लिए लिखी दिल की बात
रितेश की पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया ने भी अपने बेटे को खास अंदाज नें बर्थडे विश किया है. जेनेलिया ने इंस्टाग्राम पर राहिल के साथ एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक मां की नजर से तुम्हें देखकर लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी जैसी बन पाती. जिंदगी से भरे हुए, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लीडर हो, जो निडरता को एक नया मतलब देता है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है जिससे भी तुम मिलते हो. राहिल, खुद को कभी मत बदलना. मैं हमेशा तुम्हारी फैन रहूंगी.'

 
 
 
 
 
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एक्टिंग की दुनिया में राहिल ने रखा कदम
बता दें, राहिल ने फिल्म 'राजा शिवाजी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है, जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है. इस फिल्म में राहिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन का किरदार निभाया है, जबकि रितेश देशमुख फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं. इस प्रोजेक्ट को रितेश ने खुद लिखा और डायरेक्ट किया है, और ये मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बेस्ड है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 01 Jun 2026 07:34 PM (IST)
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