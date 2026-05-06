एक्टर रितेश देशमुख इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'राजा शिवाजी' की सफलता का आनंद ले रहे हैं. इस फिल्म में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया है, बल्कि इसका निर्देशन भी खुद किया है. फिल्म में अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, फरदीन खान और विद्या बालन जैसे कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

वहीं, सुपरस्टार सलमान खान फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई दिए हैं. 1 मई को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. दर्शकों से मिल रहे प्यार और सराहना के बीच रितेश देशमुख ने भी इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर अपनी खुशी जताई है.

रितेश देशमुख ने बच्चों से फिल्म देखने की अपील

रितेश देशमुख ने हाल ही में ANI से बातचीत में अपनी फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर बच्चों से खास अपील की. रितेश ने कहा, 'मुझे लगता है कि बच्चों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए क्योंकि हम इतिहास को सिर्फ कुछ पन्नों तक ही सीमित रखते हैं. जब कोई कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि इतिहास की किताबों में बहुत सी बातें नहीं दिखाई जातीं. इन सबको जानने के लिए इस फिल्म को देखना जरूरी है.'

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रितेश देशमुख ने आगे कहा कि जब वो दर्शकों को परिवारों के साथ फिल्म देखने आते देखते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है. उन्होंने बताया कि लोग अपने दादा-दादी, बच्चों और पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं देखता हूं कि लोग अपने परिवार के साथ, ग्रुप में, यहां तक कि अपने दादा-दादी को भी लेकर आ रहे हैं.

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एक्टर ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी फिल्म नहीं देखी, वो अपने पोते-पोतियों के साथ आ रहे हैं. नए माता-पिता अपने एक साल और दो साल के बच्चों को लेकर आ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि उनके जीवन की पहली फिल्म 'राजा शिवाजी' होनी चाहिए, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज पर बेस्ड ये फिल्म. लोग अंदर जाकर अपने वीडियो बना रहे हैं. फिल्म देखने के बाद हर किसी को कुछ महसूस होता है. बाहर आकर वे वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और दूसरों से कहते हैं कि ये फिल्म जरूर देखें.

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रितेश देशमुख ने आगे कहा, 'मुझे लगता है यही वो पल होता है जब ऑडियंस किसी फिल्म को स्वीकार करती है. यह मेकर्स के लिए बहुत अच्छा एहसास होता है क्योंकि जब दर्शक फिल्म को अपनाते हैं, तो वे खुद ही उसका प्रमोशन करने लगते हैं. हमारे जैसे फिल्ममेकर्स के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.'