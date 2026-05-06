अल्लू अर्जुन की 'राका' का क्या है ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा' से कनेक्शन? जानकर हैरान रह जाएंगे

पुष्पा 2 की बंपर सक्सेस के बाद, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म ‘राका’ से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने की तैयारी में हैं. अल्लू की इस मच अवेटेड फिल्म को शाहरुख खान की जवान के डायरेक्टर एटली ने निर्देशित किया है. फिल्म में दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में नजर आएंगी. फिल्म की ये तिकड़ी पहले ही काफी बज क्रिएट कर चुकी है हालांकि इसकी कहानी के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन ‘राका’ दिलचस्प कहानी के साथ ग्रैंड स्केल पर बनाए जाने की उम्मीद है.

वहीं फैंस ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि अल्लू, दीपिका और एटली की तिकड़ी बड़े पर्दे पर कुछ नया और धमाकेदार कैसे पेश करेगी ताकि बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर नए रिकॉर्ड बनें. वहीं फिल्म के टाइटल और कहानी को लेकर चल रही एक्साइटमेंट के बीच, एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि ‘राका’ का ‘पुष्पा’ से कनेक्शन है.

‘राका’ का ‘पुष्पा’ से क्या है कनेक्शन?

बता दें कि ‘राका’ का फर्स्ट लुक अप्रैल में अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर जारी किया गया था. उनके गंजे लुक और काजल लगी आंखों ने नेटिज़न्स को काफी इम्प्रेस किया और फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को पीक पर पहुंचा दिया. इन सबके बीच अब, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ये खुलासा हुआ है कि मेकर्स ने फिल्म का टाइटल ‘राका’ क्यों चुना? रिपोर्ट की मानें तो ‘पुष्पा’ फ्रैंचाइजी की जबरदस्त सफलता को ध्यान में रखते हुए, ‘राका’ के मेकर्स ने जानबूझकर फिल्म का नाम अल्लू अर्जुन के किरदार के नाम पर रखने का फैसला किया.

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रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, “राका के मेकर्स ने पुष्पा फ्रैंचाइज़ी की जबरदस्त सफलता को देखते हुए फिल्म का नाम अल्लू अर्जुन के मुख्य किरदार के नाम पर रखने का सोच-समझकर फैसला लिया. अल्लू अर्जुन ने अपने किरदार को सिर्फ एक नाम से कहीं ज़्यादा फिल्म की पहचान बना दिया, यह एक ऐसी घटना बन गई जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी. और अब, राका के साथ, यह उसी जादू को दोहरा रहा है, पूरी फिल्म उनके किरदार की शक्ति के इर्द-गिर्द बुनी गई है.”

एटली ने राका को लेकर किया था इमोशनल पोस्ट

इस बीच, एटली ने पहले पोस्टर शेयर किया और राका के बारे में एक इमोशनल कमेंट लिखा, उन्होंने लिखा, “राका सिर्फ एक फिल्म नहीं है… यह मेरा वह हिस्सा है जिसे मैं सालों से अपने साथ लिए घूम रहा हूं, 18 वर्षों तक, मैंने एक विचार को थामे रखा, कभी उसे फीका नहीं पड़ने दिया.इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और हर मुश्किल में मेरे साथ रहा. और सच कहूं तो… यह तो बस शुरुआत है.”

'राका' स्टार कास्ट

अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के अलावा, 'राका' में रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर और जाह्नवी कपूर के भी अहम भूमिकाओं में नज़र आने की उम्मीद है. हालांकि, फिल्म मेकर्स ने अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है.

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