विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? जानें- बिना फिल्में किए अनुष्का हर साल कैसे कमाती हैं करोड़ों

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? जानें फिल्मों से दूर रहकर भी अनुष्का शर्मा हर साल कैसे कमाती हैं करोड़ों रुपये

विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? जानें फिल्मों से दूर रहकर भी अनुष्का शर्मा हर साल कैसे कमाती हैं करोड़ों रुपये

Virat Kohli- Anushka Sharma Net Worth: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सबसे अमीर सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं. यहां इन दोनों की नेटवर्थ और कमाई के सोर्स के बारे में सब कुछ जान सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बेहद पॉपुलर सेलेब्स कपल हैं. बीते दिन विराट की टीम आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया. इस दौरान इस जीत का अनुष्का और विराट ने जमकर जश्न बनाया. अब उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि क्रिकेटर विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है और अनुष्का शर्मा बिना फिल्में किए कैसे हर साल करोड़ों कमा रही हैं?

अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ कितनी है?
अनुष्का शर्मा ने अपने फिल्मी करियर में कई शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. हालांकि पिछले कई सालों से एक्ट्रेस बड़े पर्दे से दूर हैं फिर भी वे काफी दौलतमंद हैं. साल 2026 की शुरुआत तक, अनुष्का शर्मा की कुल नेटवर्थ लगभग 255 करोड़ से 260 करोड़ रुपये (लगभग 30-31 मिलियन डॉलर) होने का अनुमान है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 250 करोड़ रुपये बताई गई है.


विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? जानें फिल्मों से दूर रहकर भी अनुष्का शर्मा हर साल कैसे कमाती हैं करोड़ों रुपये

बिना फिल्में किए कहां से मोटी कमाई करती हैं अनुष्का?

  • अनुष्का शर्मा की कमाई के कई जरिये हैं. अभिनय से उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है और खबरों के मुताबिक वे प्रति फिल्म लगभग 7 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. फिलहाल वे कई सालों से फिल्मों से दूर हैं.
  •  फिल्मों के अलावा, वे ब्रांड एंडोर्समेंट में भी काफी एक्टिव हैं और हर इंस्टाग्राम पोस्ट से लगभग 95 लाख रुपये कमाती हैं.
  • इसके अलावा, वे निविया, गार्नियर, प्यूमा और तनिष्क जैसे बड़े ब्रांडों से जुड़े एंडोर्समेंट से सालाना लगभग 10 करोड़ रुपये कमाती हैं.
  • उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनकी प्रोडक्शन कंपनी, क्लीन स्लेट फिल्म्स से आता है, जिसने अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सफल कंटेंट दिया है.
  •  वह फैशन ब्रांड 'नुश' की फाउंडर भी हैं, जिससे उनकी इनकम का एक और मजबूत सोर्स जुड़ गया है।
  • एंटरटेनमेंट और बिजनेस के अलावा, अनुष्का शर्मा ने स्लर्प फार्म जैसे स्टार्टअप में इनवेस्ट किया है.
  • उनके पास मुंबई के वर्ली में 9 करोड़ रुपये का फ्लैट है. वहीं दिल्ली और अलीबाग में संपत्तियां सहित वे कई वैल्यूएबल रियल एस्टेट की मालकिन हैं.

ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म

विराट कोहली की कितनी है नेटवर्थ?
2026 की शुरुआत तक, विराट कोहली की कुल नेटवर्थ लगभग 1050 करोड़ रुपये से लेकर 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है. उनकी संपत्ति का मेन सोर्स आरसीबी के साथ आईपीएल में मिलने वाला 21 करोड़ रुपये की सैलरी, हाई एंड एंडोर्समेंट डील्स, रियल एस्टेट में इनवेस्टमेंट और सोशल मीडिया से होने वाली भारी कमाई है. विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में से एक हैं.


विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? जानें फिल्मों से दूर रहकर भी अनुष्का शर्मा हर साल कैसे कमाती हैं करोड़ों रुपये

भारत के सबसे दौलतमंद सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक हैं विराट-अनुष्का
अपने क्रिकेटर पति विराट कोहली के साथ, अनुष्का शर्मा भारत के सबसे अमीर सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक हैं. उनकी कंबाइंड नेटवर्थ 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है, जो खेल और मनोरंजन दोनों क्षेत्रों में उनके दबदबे को दर्शाता है. 

 

ये भी पढ़ें:-Suman Kalyanpur Death: नहीं रहीं दिग्गज सिंगर सुमन कल्याणपुर, 89 साल की उम्र में हुआ निधन, 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' जैसे कई गानों को दी थी आवाज

और पढ़ें
Published at : 01 Jun 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma RCB VIRAT KOHLI IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? जानें फिल्मों से दूर रहकर भी अनुष्का शर्मा हर साल कैसे कमाती हैं करोड़ों रुपये
विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? जानें- बिना फिल्में किए अनुष्का हर साल कैसे कमाती हैं करोड़ों
बॉलीवुड
'वो 20 साल से देश को प्राउड फील करा रही हैं...' ऐश्वर्या का मजाक उड़ाने वालों पर भड़कीं माधुरी दीक्षित
'वो 20 साल से देश को प्राउड फील करा रही हैं...' ऐश्वर्या का मजाक उड़ाने वालों पर भड़कीं माधुरी दीक्षित
बॉलीवुड
Birthday Special: अक्षय-अजय और सलमान संग दीं सुपरहिट फिल्में, फिर भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाईं ये हसीना
अक्षय-अजय और सलमान संग दीं सुपरहिट फिल्में, फिर भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाईं ये हसीना
बॉलीवुड
Raja Shivaji Vs Deool Band 2 BO: 'देउल बंद 2' के आगे 'राजा शिवाजी' का बिगड़ा हाल, संडे कलेक्शन के आंकड़े देख चौंक जाएंगे
'देउल बंद 2' के आगे 'राजा शिवाजी' का बिगड़ा हाल, जानें संडे को कितना किया कलेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए अटैक के बाद क्या होगा ममता बनर्जी का अगला कदम? TMC ने बताया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए अटैक के बाद क्या होगा ममता बनर्जी का अगला कदम? TMC ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन
अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन
टेलीविजन
3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये
3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये
इंडिया
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
पंजाब
Ludhiana News: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
लुधियाना: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
शिक्षा
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget