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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर का फूटा गुस्सा, पैपराजी को फटकार लगाते दिखे एक्टर, वीडियो वायरल

'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर का फूटा गुस्सा, पैपराजी को फटकार लगाते दिखे एक्टर, वीडियो वायरल

बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हाल ही में फिल्म 'दादी की शादी' स्क्रीनिंग में शामिल हुए. वहीं अब इवेंट से उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर पैप्स पर भड़कते नजर आएं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 06 May 2026 01:46 PM (IST)
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रणबीर कपूर हाल ही में अपनी मां नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा कपूर साहनी की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए. उनके साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी मौजूद रहीं. ये इवेंट एक फैमिली आउटिंग की तरह बेहद खास रहा, लेकिन बाहर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया जब रणबीर कपूर पैपराजी पर अपना आपा खोते नजर आए.

रणबीर कपूर का पैपराजी पर फूटा गुस्सा
स्क्रीनिंग से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे ही वेन्यू से बाहर निकलते हैं, फोटोग्राफर्स की भारी भीड़ उनके आसपास जमा हो जाती है. भीड़ बढ़ने के कारण माहौल काफी अफरा-तफरी भरा हो जाता है, और इस दौरान रणबीर कपूर काफी चिड़चिड़े और नाराज़ नजर आते हैं. वो पैपराजी से दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए उन्हें पीछे हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी.

 
 
 
 
 
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फैंस ने किया रिएक्ट
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. जहां कुछ लोगों ने रणबीर कपूर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपना आपा खो दिया, वहीं फैंस के एक बड़े हिस्से ने उनका सपोर्ट किया. फैंस का कहना था कि पैपराजी की लगातार दखलअंदाजी और सीमाओं का सम्मान न करना अक्सर सेलेब्रिटीज के लिए मुश्किल हो जाता है. वहीं, एक फैन ने लिखा, 'पैपराजी सेलेब्स को 'रूड' दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद 'बाउंड्रीज़' का मतलब नहीं समझते. उन्होंने सही किया.' 

दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर का फूटा गुस्सा, पैपराजी को फटकार लगाते दिखे एक्टर, वीडियो वायरल

बता दें, 'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग बीती रात रखी गई थी. इस मौके पर कई सेलेब्स मौजूद रहे. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने भी अपनी मौजूदगी से इस इवेंट में चार चांद लगा दिए.

दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर का फूटा गुस्सा, पैपराजी को फटकार लगाते दिखे एक्टर, वीडियो वायरल

वहीं फिल्म में भूमिका निभा रहे कपिल शर्मा और सादिया खतीब ने भी शिरकत की. नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर भी काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आई.

दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर का फूटा गुस्सा, पैपराजी को फटकार लगाते दिखे एक्टर, वीडियो वायरल

 'दादी की शादी' के बारे में
नीतू कपूर और कपिल शर्मा स्टारर फिल्म 'दादी की शादी' एक फैमिली एंटरटेनर है, जो रिश्तों, भावनाओं और हल्के-फुल्के ड्रामे पर बेस्ड है. इस फिल्म से रिद्धिमा कपूर साहनी अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म का निर्देशन आशीष आर मोहन ने किया है और ये 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Published at : 06 May 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt Daadi Ki Shaadi
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