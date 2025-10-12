हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरश्मिका मंदाना Vs आयुष्मान खुराना नेटवर्थ, 'थामा' के किस एक्टर के पास है कुबेर का खजाना?

रश्मिका मंदाना Vs आयुष्मान खुराना नेटवर्थ, 'थामा' के किस एक्टर के पास है कुबेर का खजाना?

Rashmika Mandanna Vs Ayushmann Khurana Net Worth: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' में नजर आने वाले हैं. फिल्म की रिलीज से पहले आइए जानते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Oct 2025 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' दिवाली पर रिलीज होने वाली है. बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और साउथ हसीना रश्मिका मंदाना हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' में एक साथ नजर आने वाले हैं. दोनों कलाकार पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले हैं.

जहां रश्मिका ने साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड में भी पॉपुलैरिटी हासिल की है, तो वहीं आयुष्मान ने एक्टिंग के अलावा सिंगिंग से भी फेम कमाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में किसके पास ज्यादा दौलत है?

रश्मिका मंदाना का फिल्मी करियर

  • रश्मिका मंदाना ने साल 2016 में कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' से एक्टिंग डेब्यू किया था.
  • लेकिन उन्हें असल पहचान 2018 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'गीता गोविंदम' से मिली.
  • अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर रश्मिका 'नेशनल क्रश' कहलाने लगीं.
  • एक्ट्रेस ने 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' में भी श्रीवल्ली का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरीं.
  • रश्मिका ने 'एनिमल', 'छावा' और 'सिकंदर' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया.

रश्मिका मंदाना Vs आयुष्मान खुराना नेटवर्थ, 'थामा' के किस एक्टर के पास है कुबेर का खजाना?

रश्मिका मंदाना के पास कई घर और आलीशान गाड़ियां

  • रश्मिका मंदाना ने अपने 9 सालों के फिल्मी करियर में अपनी खास पहचान बनाई है.
  • एक्ट्रेस का कर्नाटक के विराजपेट में अपना आलीशान बंगला है.
  • इसके साथ ही रश्मिका के पास मुंबई, गोवा, हैदराबाद और बैंगलोर में भी अपने घर हैं.
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस रेंज रोवर स्पोर्ट और ऑडी क्यू3 जैसी महंगी गाड़ियों की मालिक हैं.
  • उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास, टोयोटा इनोवा और मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास भी शामिल हैं.

रश्मिका मंदाना Vs आयुष्मान खुराना नेटवर्थ, 'थामा' के किस एक्टर के पास है कुबेर का खजाना?

रश्मिका मंदाना की फिल्म फीस और नेटवर्थ

  • रश्मिका मंदाना अपनी एक फिल्म के लिए 4 से 8 करोड़ रुपए फीस लेती हैं. हालांकि 'पुष्पा 2' के लिए उन्हें 10 करोड़ रुपए मिले थे.
  • एक्ट्रेस कई ब्रांड्स की एंबेसडर हैं और उनकी ब्रांड एडोर्समेंट फीस 2 से 4 करोड़ रुपए है.
  • द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रश्मिका मंदाना की कुल नेटवर्थ 66 करोड़ रुपए है.

रश्मिका मंदाना Vs आयुष्मान खुराना नेटवर्थ, 'थामा' के किस एक्टर के पास है कुबेर का खजाना?

आयुष्मान खुराना का फिल्मी करियर

  • आयुष्मान खुराना ने साल 2012 की फिल्म 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा था.
  • एक्टर ने 'ड्रीम गर्ल', 'ड्रीम गर्ल 2', 'दम लगाके हईशा' और 'बाला' समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.
  • आयुष्मान ने 'पानी दा रंग', 'नज्म नज्म' और 'नैना दा कसूर' जैसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स को भी अपनी आवाज दी.

रश्मिका मंदाना Vs आयुष्मान खुराना नेटवर्थ, 'थामा' के किस एक्टर के पास है कुबेर का खजाना?

आयुष्मान खुराना का घर और कार कलेक्शन

  • आयुष्मान खुराना का मुंबई के अंधेरी में 4,000 स्क्वायर फुट का आलीशान 7BHK घर है.
  • उनकी कार कलेक्शन में मर्सिडीज-मेबैक GLS600 और मर्सिडीज-बेंज S-क्लास शामिल है.
  • इसके अलावा वो टोयोटा, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और ऑडी ए6 जैसी गाड़ियों के भी मालिक हैं.

रश्मिका मंदाना Vs आयुष्मान खुराना नेटवर्थ, 'थामा' के किस एक्टर के पास है कुबेर का खजाना?

आयुष्मान खुराना की फिल्म फीस और नेटवर्थ

  • आयुष्मान खुराना ने सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद अपनी फीस 25 करोड़ रुपए कर दी थी.
  • हालांकि कोरोना के बाद एक्टर ने अपनी फीस घटाकर 15 करोड़ रुपए कर दी.
  • रिपोर्ट्स की मानें तो 'थामा' के लिए भी आयुष्मान ने महज 8 से 10 करोड़ रुपए ही चार्ज किए हैं.
  • मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान की नेटवर्थ 90 से 100 करोड़ रुपए है.

आंकड़ों से साफ होता है कि आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म 'थामा' को-स्टार रश्मिका मंदाना से ज्यादा अमीर हैं.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 12 Oct 2025 08:56 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurana Rashmika Mandanna Thamma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
बिहार
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
Advertisement

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
बिहार
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
लाइफस्टाइल
Bollywood celebrities wedding performance fees: सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?
सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget