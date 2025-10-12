रश्मिका मंदाना Vs आयुष्मान खुराना नेटवर्थ, 'थामा' के किस एक्टर के पास है कुबेर का खजाना?
Rashmika Mandanna Vs Ayushmann Khurana Net Worth: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' में नजर आने वाले हैं. फिल्म की रिलीज से पहले आइए जानते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.
मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' दिवाली पर रिलीज होने वाली है. बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और साउथ हसीना रश्मिका मंदाना हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' में एक साथ नजर आने वाले हैं. दोनों कलाकार पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले हैं.
जहां रश्मिका ने साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड में भी पॉपुलैरिटी हासिल की है, तो वहीं आयुष्मान ने एक्टिंग के अलावा सिंगिंग से भी फेम कमाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में किसके पास ज्यादा दौलत है?
रश्मिका मंदाना का फिल्मी करियर
- रश्मिका मंदाना ने साल 2016 में कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' से एक्टिंग डेब्यू किया था.
- लेकिन उन्हें असल पहचान 2018 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'गीता गोविंदम' से मिली.
- अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर रश्मिका 'नेशनल क्रश' कहलाने लगीं.
- एक्ट्रेस ने 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' में भी श्रीवल्ली का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरीं.
- रश्मिका ने 'एनिमल', 'छावा' और 'सिकंदर' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया.
रश्मिका मंदाना के पास कई घर और आलीशान गाड़ियां
- रश्मिका मंदाना ने अपने 9 सालों के फिल्मी करियर में अपनी खास पहचान बनाई है.
- एक्ट्रेस का कर्नाटक के विराजपेट में अपना आलीशान बंगला है.
- इसके साथ ही रश्मिका के पास मुंबई, गोवा, हैदराबाद और बैंगलोर में भी अपने घर हैं.
- रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस रेंज रोवर स्पोर्ट और ऑडी क्यू3 जैसी महंगी गाड़ियों की मालिक हैं.
- उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास, टोयोटा इनोवा और मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास भी शामिल हैं.
रश्मिका मंदाना की फिल्म फीस और नेटवर्थ
- रश्मिका मंदाना अपनी एक फिल्म के लिए 4 से 8 करोड़ रुपए फीस लेती हैं. हालांकि 'पुष्पा 2' के लिए उन्हें 10 करोड़ रुपए मिले थे.
- एक्ट्रेस कई ब्रांड्स की एंबेसडर हैं और उनकी ब्रांड एडोर्समेंट फीस 2 से 4 करोड़ रुपए है.
- द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रश्मिका मंदाना की कुल नेटवर्थ 66 करोड़ रुपए है.
आयुष्मान खुराना का फिल्मी करियर
- आयुष्मान खुराना ने साल 2012 की फिल्म 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा था.
- एक्टर ने 'ड्रीम गर्ल', 'ड्रीम गर्ल 2', 'दम लगाके हईशा' और 'बाला' समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.
- आयुष्मान ने 'पानी दा रंग', 'नज्म नज्म' और 'नैना दा कसूर' जैसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स को भी अपनी आवाज दी.
आयुष्मान खुराना का घर और कार कलेक्शन
- आयुष्मान खुराना का मुंबई के अंधेरी में 4,000 स्क्वायर फुट का आलीशान 7BHK घर है.
- उनकी कार कलेक्शन में मर्सिडीज-मेबैक GLS600 और मर्सिडीज-बेंज S-क्लास शामिल है.
- इसके अलावा वो टोयोटा, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और ऑडी ए6 जैसी गाड़ियों के भी मालिक हैं.
आयुष्मान खुराना की फिल्म फीस और नेटवर्थ
- आयुष्मान खुराना ने सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद अपनी फीस 25 करोड़ रुपए कर दी थी.
- हालांकि कोरोना के बाद एक्टर ने अपनी फीस घटाकर 15 करोड़ रुपए कर दी.
- रिपोर्ट्स की मानें तो 'थामा' के लिए भी आयुष्मान ने महज 8 से 10 करोड़ रुपए ही चार्ज किए हैं.
- मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान की नेटवर्थ 90 से 100 करोड़ रुपए है.
आंकड़ों से साफ होता है कि आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म 'थामा' को-स्टार रश्मिका मंदाना से ज्यादा अमीर हैं.
