Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
Esha Deol Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल खूबसूरती में अपनी मां हेमा मालिनी पर गई हैं. एक्ट्रेस 43 की उम्र में भी बेहद यंग और हसीन दिखती हैं.
ईशा देओल को बॉलीवुड में अपने सौतेले भाईयों बॉबी देओल और सनी देओल जैसी कामयाबी नहीं मिली. लेकिन एक्ट्रेस आज भी अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीत लेती हैं. ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर लुक को वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कैरी करती नजर आती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 12 Oct 2025 08:02 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini Esha Deol
