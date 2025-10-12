हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां

Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां

Esha Deol Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल खूबसूरती में अपनी मां हेमा मालिनी पर गई हैं. एक्ट्रेस 43 की उम्र में भी बेहद यंग और हसीन दिखती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 12 Oct 2025 08:11 PM (IST)
Esha Deol Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल खूबसूरती में अपनी मां हेमा मालिनी पर गई हैं. एक्ट्रेस 43 की उम्र में भी बेहद यंग और हसीन दिखती हैं.

ईशा देओल को बॉलीवुड में अपने सौतेले भाईयों बॉबी देओल और सनी देओल जैसी कामयाबी नहीं मिली. लेकिन एक्ट्रेस आज भी अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीत लेती हैं. ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर लुक को वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कैरी करती नजर आती हैं.

1/10
ईशा देओल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं जहां वो अपनी खूबसूरत फोटोज भी शेयर करती रहती हैं.
ईशा देओल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं जहां वो अपनी खूबसूरत फोटोज भी शेयर करती रहती हैं.
2/10
रेड कलर के इस वन शोल्डर ड्रेस में ईशा बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और ओपन हेयरस्टाइल उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
रेड कलर के इस वन शोल्डर ड्रेस में ईशा बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और ओपन हेयरस्टाइल उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
3/10
ऑरेंज और ब्लैक शेडेट बॉडीकॉन में ईशा यहां अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपना मेकअप बिल्कुल मिनिमल रखा है.
ऑरेंज और ब्लैक शेडेट बॉडीकॉन में ईशा यहां अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपना मेकअप बिल्कुल मिनिमल रखा है.
4/10
पिंक कलर का टॉप, प्रिंटेड ट्राउजर पहने ईशा काफी कूल लग रही हैं. इस दौरान उन्होंने येलो श्रग भी कैरी किया है.
पिंक कलर का टॉप, प्रिंटेड ट्राउजर पहने ईशा काफी कूल लग रही हैं. इस दौरान उन्होंने येलो श्रग भी कैरी किया है.
5/10
स्पैगिटी के साथ शॉर्ट्स पहने यहां ईशा का रिलैक्स मूड नजर आ रहा है. हाथों में कप लिए वो कैमरे को पोज करती दिख रही हैं.
स्पैगिटी के साथ शॉर्ट्स पहने यहां ईशा का रिलैक्स मूड नजर आ रहा है. हाथों में कप लिए वो कैमरे को पोज करती दिख रही हैं.
6/10
एग ब्लू हाई स्लिड ड्रेस के साथ रफल श्रग ईशा को काफी स्टाइलिश लुक दे रहा है. मेसी बन हेयरस्टाइल और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
एग ब्लू हाई स्लिड ड्रेस के साथ रफल श्रग ईशा को काफी स्टाइलिश लुक दे रहा है. मेसी बन हेयरस्टाइल और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
7/10
इस पिंक फ्रॉक में तो ईशा बिल्कुल प्रिंसेस वाइब्स दे रही हैं. मैचिंग हील्स पहने और हाथों में गुलदस्ता लेकर उन्हें पोज देते देखा जा सकता है.
इस पिंक फ्रॉक में तो ईशा बिल्कुल प्रिंसेस वाइब्स दे रही हैं. मैचिंग हील्स पहने और हाथों में गुलदस्ता लेकर उन्हें पोज देते देखा जा सकता है.
8/10
ट्रेडिशनल में तो ईशा देओल हद से ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं. यहां ब्लू प्रिंटेड लहंगे के साथ मैचिंग स्लीव्लेस श्रग कैरी किए वो बहुत हसीन लग रही हैं.
ट्रेडिशनल में तो ईशा देओल हद से ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं. यहां ब्लू प्रिंटेड लहंगे के साथ मैचिंग स्लीव्लेस श्रग कैरी किए वो बहुत हसीन लग रही हैं.
9/10
ऑरेंज कलर का हैवी शरारा पहने ईशा फेस्टिव वाइब्स क्रिएट कर रही हैं. इसके साथ उन्होंने ग्रीन जूलरी पेयर की है जो उनपर काफी जच रही है.
ऑरेंज कलर का हैवी शरारा पहने ईशा फेस्टिव वाइब्स क्रिएट कर रही हैं. इसके साथ उन्होंने ग्रीन जूलरी पेयर की है जो उनपर काफी जच रही है.
10/10
इस प्रिंटेड लहंगे में तो ईशा कहर बरपा रही हैं. खुले बालों और मैचिंग जूलरी पहने उन्होंने अपना लुक फाइनल किया है.
इस प्रिंटेड लहंगे में तो ईशा कहर बरपा रही हैं. खुले बालों और मैचिंग जूलरी पहने उन्होंने अपना लुक फाइनल किया है.
Published at : 12 Oct 2025 08:02 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini Esha Deol

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
बिहार
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
बिहार
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
हेल्थ
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget