2025 में बॉक्स ऑफिस पर इन एक्ट्रेसेस का रहा दबदबा, टॉप 5 में आलिया-दीपिका नहीं, देखें लिस्ट

हर साल की तरह इस साल भी कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. जिनमें कई बड़े स्टार्स की फिल्में भी शामिल हैं हालांकि इनमें से कुछ ही देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर पाई. हैरानी की बात ये है कि इस साल जिन एक्ट्रेसेस की फिल्में सफल रही हैं उस टॉप 5 की लिस्ट में दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट का नाम नही है. चलिए आज यहां इस रिपोर्ट में जानते हैं 2025 में बॉक्स ऑफिस पर किन एक्ट्रेसेस का दबदबा रहा है.

रश्मिका मंदाना की छावा ने तोड़े रिकॉर्ड

पीरियड ड्रामा फिल्म छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इस फिल्म में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया था. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. इसी के साथ रश्मिका मंदाना इस साल टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.





सैयारा से अनीत पड्डा छाई

म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सैयारा साल की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म हैं. नई स्टार कास्ट अहान पांडे और अनीत पड्डा वाली इस फिल्म ने देश और दुनियाभर में खूब धमाल मचाया था और दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था. इसी के साथ अनीत पड्डा की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी. बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 579.23 करोड़ की बंपर कमाई की थी. इस लिहाज से अनीत पड्डा साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.





वॉर 2 से कियारा आडवाणी ने बटोरी सुर्खियां

अयान मुखर्जी निर्देशित और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी ने अहम रोल प्ले किया था. इसकी शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन फिर इसकी कमाई लड़खड़ा गई और ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई. बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 303.22 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसे में कियारा लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.





जेनेलिया डिसूजा की सितारे जमीन पर रही हिट

इस साल आमिर खान ने अपनी मच अवेटेड फिल्म सितारे जमीन पर से बड़े पर्दे पर कमबैक किया था. इस फिल्म से जनेलिया ने भी एक अर्से बाद हिंदी फिल्मों में वापसी की थी. ये फिल्म काफी पसंद की गई थी. बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक इसने 266.49 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म होने के नाते जेनेलिया साल 2025 की बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं.





वाणी कपूर स्टारर रेड 2 भी हुई थी हिट

अजय देवगन की रेड 2 में वाणी कपूर ने अहम रोल प्ले किया था. ये फिल्म भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही थी और इसने रिलीज के पांच दिनों में ही अपना बजट वसूल कर लिया था. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक रेड 2 ने दुनियाभर में 243.06 करोड़ का कारोबार किया था. इसी के साथ वाणी कपूर लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं.



