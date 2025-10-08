‘मैंने प्यार किया’ से सलमान खान रातों-रात स्टार बन गए थे लेकिन इस फिल्म से बहुत पहले, सलमान खान की डेब्यू फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ (1988) आई थी. इस फिल्म के लिए एक्टर ने कोई ऑडिशन नहीं दिया था बल्कि उन्हें ये रोल बेहद सरप्राइजिंगली ऑफर हुआ था. दरअसल इस फिल्म के निर्देशक जेके बिहारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि उन्होंने सलमान को ‘बीवी हो तो ऐसी’ के लिए उसी पल कास्ट कर लिया था जब उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस की ओर आते देखा था.

कैसे मिली थी सलमान खान को डेब्यू फिल्म?

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू के दौरान निर्देशक जेके बिहारी ने खुलासा किया , "मैं अपने गैराज में बैठा था और देखा कि एक लड़का हाथ में फाइल लिए सड़क पार करके मेरी ओर आ रहा है. उसकी चाल देखकर ही मैंने तय कर लिया कि मैं उसे साइन करूंगा," रेखा और फारुख शेख स्टारर ‘बीवी हो तो ऐसी’ में सलमान ने फारुख के छोटे भाई का रोल प्ले किया था. ये एक छोटा लेकिन मिनिंगफुल किरदार था. इसी फिल्म से सलमान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

रोल पाने के लिए पिता के नाम का नहीं किया इस्तेमाल

जेके बिहारी ने आगे बताया कि सलमान ने रोल पाने के लिए कभी अपने पिता का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा, "वह मेरे पास आए और मुझसे बात की और मैंने हां कह दिया. उन्हें यकीन ही नहीं हुआ. उन्होंने अपने पिता का नाम नहीं लिया. अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो शायद मैं उन्हें कास्ट ही न करता." उस समय, सलीम खान बॉलीवुड के सबसे सम्मानित लेखकों में से एक थे, और उनके बेटे द्वारा इतनी छोटी सी भूमिका निभाना सलमान की विनम्रता और सीखने की ललक को दर्शाता था.

बाद में, जब बिहारी को पता चला कि सलमान खान सलीम खान के बेटे हैं, तो उन्हें चिंता हुई कि कहीं यह यंग अभिनेता पीछे न हट जाए. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. बिहारी ने याद करते हुए कहा, "सलीम खान ने कहा था, तुम नए निर्देशक हो, वह भी नए हैं." उन्होंने आगे कहा कि यह फिल्म पूरी तरह से डेस्टिनी की वजह से बनी.

बहुत कम रकम में मेकर्स ने सलमान से किया था तीन फिल्मों का कॉन्ट्रेक्ट

फिल्म निर्माता ने यह भी खुलासा किया कि सलमान ने निर्माता के साथ एक छोटी सी रकम पर तीन फिल्मों का एक कॉन्ट्रेक्ट किया था, क्योंकि वह काम शुरू करना चाहते थे. उन्होंने कहा, "सलमान एक ब्रेक चाहते थे इसलिए वह कुछ भी करने को तैयार थे. इसलिए मेरे निर्माता ने उनके साथ बहुत कम रकम पर तीन फिल्मों का कॉन्ट्रेक्ट किया था." ठीक एक साल बाद, सलमान को "मैंने प्यार किया" में लीड रोल में लॉन्च किया गया और वह युवा जो कभी गैरेज में काम करता था, भारत के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गया.

सलमान खान वर्क फ्रंट

फिलहाल सलमान खान "बैटल ऑफ गलवान" की शूटिंग में बिजी हैं. वह बिग बॉस 19 के होस्ट के रूप में भी नज़र आ रहे हैं. हाल ही में, उन्होंने आर्यन खान के शो, "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" में भी एक कैमियो किया था.