हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की चमचमाती Ferrari, नंबर प्लेट ने खींचा ध्यान

रणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की चमचमाती Ferrari, नंबर प्लेट ने खींचा ध्यान

Ranveer Singh New Car: रणवीर सिंह ने हाल ही में एक नई चमचमाती फेरारी कार खरीदी है. जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है. इस नई कार की कीमत 6.36 करोड़ रुपये है.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. वहीं अब वो अपनी नई लग्जरी कार को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. गाड़ी चलाते हुए उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी  से वायरल हो रहा है.

रणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की चमचमाती फेरारी
डॉन 3 विवाद के बीच रणवीर सिंह ने फेरारी 296 GTB खरीदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लग्जरी कार की कीमत लगभग 6.36 करोड़ रुपये बताई जा रही है. चमचमाती ब्लैक कार ने सबका ध्यान खींच लिया है. मुंबई की सड़कों पर नई गाड़ी चलाते हुए उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.  

बता दें, फेरारी 296 GTB रणवीर के शानदार कार कलेक्शन में सबसे महंगी कारों में से एक है. उनके गैरेज में नई काली फरारी के अलावा, एस्टन मार्टिन रैपिड एस, लेम्बोर्गिनी उरुस और मर्सिडीज मेबैक जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

ये भी पढे़ंः 'बहुत जलन होती है...' जब अमिताभ बच्चन को अच्छे रोल मिलने पर हेमा मालिनी ने जताई थी आपत्ति

क्या है डॉन 3 का विवाद?
बता दें रणवीर इन पिछले कुछ दिनों से डॉन 3 के विवाद को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, साल 2023 में रणवीर सिंह को इस एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी के लिए ऐलान किया गया था. फिल्म को फरहान अख्तर डायरेक्ट करने वाले थे. लेकिन बाद में रणवीर फिल्म से हट गए हैं. इसके बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने कथित तौर पर एक्टर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फैसला प्रोड्यूसर-डायरेक्टर फरहान अख्तर की शिकायत के बाद लिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रणवीर के हटने से प्रोजेक्ट को लगभग 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 

रणवीर सिंह को आखिरी बार फिल्म 'धुरंधर' में देखा गया था. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी औक कई रिकॉर्डस् तोड़े थे. दर्शकों के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी इसे खूब पसंद किया था और इसकी जमकर तारीफ की थी. इसके सीक्वल ने भी रिलीज के बाद जमकर कमाई की थी.

ये भी पढ़ेंः Peddi Box Office Day Collection 13: दूसरे सोमवार फिसली राम चरण की फिल्म, जानें 13 दिनों में कितना कमा पाई 'पेद्दी'

और पढ़ें
Published at : 16 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की चमचमाती Ferrari, नंबर प्लेट ने खींचा ध्यान
रणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की चमचमाती फेरारी, नंबर प्लेट ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
'बहुत जलन होती है...' जब अमिताभ बच्चन को अच्छे रोल मिलने पर हेमा मालिनी ने जताई थी आपत्ति
'बहुत जलन होती है...' जब अमिताभ को अच्छे रोल मिलने पर हेमा ने जताई थी आपत्ति
बॉलीवुड
Peddi Box Office Day Collection 13: दूसरे सोमवार फिसली राम चरण की फिल्म, जानें 13 दिनों में कितना कमा पाई 'पेद्दी'
'पेद्दी' की कमाई में दूसरे मंडे आई गिरावट, जानें- 13 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
बॉलीवुड
Arshad Warsi Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे अरशद वारसी! एक्टर की इस साल रिलीज होंगी चार कॉमेडी फिल्में, जानें- रिलीज डेट
बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे अरशद वारसी! एक्टर की इस साल रिलीज होंगी चार कॉमेडी फिल्में, जानें- रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
बिहार
Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
विश्व
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
स्पोर्ट्स
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
हेल्थ
Microplastics vs Fertility: इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
टेक्नोलॉजी
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
ABP NEWS
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
ABP NEWS
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
ABP NEWS
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
ABP NEWS
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
ABP NEWS
युवाओं को लगा कि वे 'धूम' फ़िल्म के जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन हैं—जानिए आगे क्या हुआ!
युवाओं को लगा कि वे 'धूम' फ़िल्म के जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन हैं—जानिए आगे क्या हुआ!
Embed widget