रणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की चमचमाती Ferrari, नंबर प्लेट ने खींचा ध्यान

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. वहीं अब वो अपनी नई लग्जरी कार को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. गाड़ी चलाते हुए उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की चमचमाती फेरारी

डॉन 3 विवाद के बीच रणवीर सिंह ने फेरारी 296 GTB खरीदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लग्जरी कार की कीमत लगभग 6.36 करोड़ रुपये बताई जा रही है. चमचमाती ब्लैक कार ने सबका ध्यान खींच लिया है. मुंबई की सड़कों पर नई गाड़ी चलाते हुए उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बता दें, फेरारी 296 GTB रणवीर के शानदार कार कलेक्शन में सबसे महंगी कारों में से एक है. उनके गैरेज में नई काली फरारी के अलावा, एस्टन मार्टिन रैपिड एस, लेम्बोर्गिनी उरुस और मर्सिडीज मेबैक जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

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Ranveer Singh in his new car a Ferrari pic.twitter.com/J42fvFqE7z — σ (@ranveersrebel) June 14, 2026

क्या है डॉन 3 का विवाद?

बता दें रणवीर इन पिछले कुछ दिनों से डॉन 3 के विवाद को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, साल 2023 में रणवीर सिंह को इस एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी के लिए ऐलान किया गया था. फिल्म को फरहान अख्तर डायरेक्ट करने वाले थे. लेकिन बाद में रणवीर फिल्म से हट गए हैं. इसके बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने कथित तौर पर एक्टर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फैसला प्रोड्यूसर-डायरेक्टर फरहान अख्तर की शिकायत के बाद लिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रणवीर के हटने से प्रोजेक्ट को लगभग 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

रणवीर सिंह को आखिरी बार फिल्म 'धुरंधर' में देखा गया था. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी औक कई रिकॉर्डस् तोड़े थे. दर्शकों के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी इसे खूब पसंद किया था और इसकी जमकर तारीफ की थी. इसके सीक्वल ने भी रिलीज के बाद जमकर कमाई की थी.

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