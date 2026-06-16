'बहुत जलन होती है...' जब अमिताभ को अच्छे रोल मिलने पर हेमा ने जताई थी आपत्ति

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बहुत जलन होती है...' जब अमिताभ बच्चन को अच्छे रोल मिलने पर हेमा मालिनी ने जताई थी आपत्ति

'बहुत जलन होती है...' जब अमिताभ बच्चन को अच्छे रोल मिलने पर हेमा मालिनी ने जताई थी आपत्ति

Hema Malini On Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए एक बार हेमा मालिनी ने उन्हें लेकर आपत्ति भी जताई थी और ये तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन को मिलने वाले अच्छे रोल से उन्हें जलन होती है.

Reported By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Jun 2026 10:43 AM (IST)
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Hema Malini On Amitabh Bachchan: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने साढ़े पांच दशक के करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और कई शानदार किरदार उनके खाते में आए हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे रोल किए हैं, जिन्हें लेकर दूसरे कलाकार भी हैरानी जाताते हैं. हालांकि अमिताभ बच्चन को अच्छे रोल मिलने पर एक बार तो हेमा मालिनी ने आपत्ति तक जता दी थी और ये तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन को अच्छे रोल मिलने से उनको जलन होती है.

पहले अमिताभ बच्चन को बताया था लकी

हेमा मालिनी एक बार आप की अदालत में पहुंची थीं. तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर खुलकर बात की थी. उनसे तब अमिताभ की फिल्मों 'पा' और 'बुड्ढा होगा तेरा बाप' को लेकर सवाल किया गया था. हेमा से कहा गया था, 'अगर अमिताभ बच्चन को देखे तो उन्होंने इस उम्र में औरों में एक बच्चे का रोल कर दिया और फिर बुड्ढा होगा तेरा बाप कर दिया.' इस पर हेमा ने कहा था, 'वो ज्यादा लकी है. उनको हर किस्म का रोल मिलता है और यहां पर महिलाओं को इतना नहीं मिलता है.'

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फिर कहा- 'बहुत जलन होती है...' 

इसके आगे फिर हेमा मालिनी से कहा गया था कि तो आपको जलन होती होगी उनसे? इस पर हेमा मालिनी ने हंसते-मुस्कराते हुए मजेदार जवाब दिया था. उन्होंने कहा था, 'बहुत जलन होती है. लेकिन मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला है तो उसी में पिक्चर प्रोड्यूस करूंगी उसमें मेरे लिए जो अच्छा रोल होगा उसमें कंटीन्यू करूंगी. कभी मैं, कभी ईशा (हेमा मालिनी की बड़ी बेटी) जिनको भी लेकर फिल्में बनाना होगी बनाऊंगी.'

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हेमा-अमिताभ की फिल्में

अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी साथ में भी काम कर चुके हैं. दोनों को आइकॉनिक फिल्म शोले में देखा गया था. हालांकि वो इसमें एक-दूसरे के अपोजिट नहीं थे. इसके बाद दोनों सत्ते पे सत्ता, गहरी चाल, नसीब, बागवान, कसौटी, दो और दो पांच, बुड्ढा होगा तेरा बाप, बाबुल और नास्तिक जैसी फिल्मों में साथ नजर आए थे. बता दें कि हेमा और अमिताभ ने एक भोजपुरी फिल्म में भी स्क्रीन शेयर की थी. इस फिल्म का नाम है गंगा'. ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 10:43 AM (IST)
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