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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गदर' के दिनों को याद कर अमीषा पटेल ने की सनी देओल की तारीफ, बोलीं- 'उन्होंने हमेशा मेरी मदद की'

'गदर' के दिनों को याद कर अमीषा पटेल ने की सनी देओल की तारीफ, बोलीं- 'उन्होंने हमेशा मेरी मदद की'

Ameesha Patel Interview: 'गदर' के 25 साल पूरे होने पर अमीषा पटेल ने सनी देओल के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया. साथ ही उन्हें अपना सबसे बड़ा सपोर्टर और चीयरलीडर बताया.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 07:34 AM (IST)
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सनी देओल को 'गदर: एक प्रेम कथा' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. साल 2001 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था और आज भी दर्शक तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी को उतना ही पसंद करते हैं. इसी बीच अमीषा पटेल ने फिल्म से जुड़ी कई बातें शेयर की और सनी देओल को जमकर तारीफ की.

फिल्म को लेकर अमीषा का बयान

वैरायटी इंडिया से बातचीत में अमीषा ने फिल्म की सफलता के बारे में कहा, 'हमें नहीं पता था कि इस फिल्म का लोगों पर इतना जबरदस्त असर होगा और फिर 'गदर 2' की शानदार सफलता ने इस फिल्म की लोकप्रियता को और भी मजबूत कर दिया. सनी और मेरी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री के अलावा तारा और सकीना की सादगी, मासूमियत और सच्चा प्यार लोगों के दिलों को छू गया. असल जिंदगी में भी हम दोनों थोड़े शर्मीले, संवेदनशील और शांत स्वभाव के हैं और शायद वही भावनाएं पर्दे पर भी नजर आईं.'

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अमीषा ने की सनी की तारीफ 

अमीषा ने सनी की तारीफ करते हुए कहा, 'गदर सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी पत्नी और परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है. यही वजह है कि लोग आज भी इस कहानी से खुद को जोड़ पाते हैं. सनी देओल अच्छे और शांत स्वभाव के इंसान हैं. उन्होंने मुझे सेट पर हमेशा कंफर्टेबल महसूस कराया. माहौल हमेशा सम्मान, अपनापन और देखभाल से भरा रहता था. वो हमेशा शांत रहे और चाहे मुझे कितने भी रीटेक लेने पड़े हों, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की.'

अमीषा ने आगे कहा, 'जब 'गदर' की शूटिंग चल रही थी, तभी 'कहो ना... प्यार है' रिलीज हुई और बड़ी हिट बन गई. उस समय सनी देओल मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे. उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी सफलता पर खुश हुए. सेट पर हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी. हम एक-दूसरे का खाना चुराते थे, खूब हंसी-मजाक करते थे और शूटिंग का माहौल हमेशा मजेदार रहता था.'

फिल्म के बारे में 

बता दें कि निर्देशक अनिल शर्मा की ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर बनाई गई थी, जिसमें सनी देओल और अमीषा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. फिल्म में तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर थे और सकीना मुस्लिम लड़की थी, जिनके बीच का प्यार और सनी के एक्शन ने इसे दर्शकों का फेवरेट बना दिया. 

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Published at : 16 Jun 2026 07:34 AM (IST)
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