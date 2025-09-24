नेशनल अवॉर्ड में रानी मुखर्जी ने पहना था खास नेकलेस, बेटी अधीरा से है इसका खास कनेक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. 23 सितंबर को नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी आयोजित की गई थी जहां पर नेशनल अवॉर्ड विनर्स पहुंचे थे. शाहरुख खान क जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है वहीं रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया है. रानी सेरेमनी में ट्रेडिशनल लुक में पहुंची थीं. उनका लुक खूब वायरल हो रहा है. रानी ने एक नेकलेस पहना था जिसका कनेक्शन उनकी बेटी अधीरा से है.

रानी मुखर्जी सेरेमनी में बहुत ही एलिगेंट साड़ी में पहुंची थीं. जिसके साथ उन्होंने डबल लेयर्ड चोकर और डैंगलिंग ईयररिंग पहने थे. रानी ने अपने लुक को पर्सनल टच दिया था. जिसकी वजह से वो चर्चा में बनी हुई हैं.

नेकलेस का बेटी से है खास कनेक्शन

रानी ने चोकर के साथ एक बहुत प्यारी सी गोल्ड चेन पहनी थी. जिसमें उनकी बेटी अधीरा के नाम के अक्षर थे. अधीरा के नाम की चेन ने रानी के लुक में एक खास टच एड कर दिया था. पर्सनल लाइफ की तरह उनकी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही था जिसके लिए उन्हें अवॉर्ड मिला है. मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में एक मां की कहानी दिखाई गई है जिसमें वो नॉर्वे के अधिकारियों के अपने बच्चों को ले लिए जाने के बाद उनकी कस्टडी वापस पाने के लिए स्ट्रगल करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by ᴊᴀᴠᴇᴅ (ғᴀɴ) (@iam_javed_srkian)

रानी मुखर्जी शाहरुख खान के साथ बेटी नजर आईं थीं. शाहरुख खान ब्लैक कलर के बंदगला सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे. वहीं विक्रांत मैसी भी इंडियन कपड़ों में खूब जच रहे थे. विक्रांत मैसी को भी नेशनल अवॉर्ड मिला है.

रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने लोगों को बहुत इंप्रेस किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. फिल्म में रानी मुखर्जी ने अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब इंप्रेस किया है.

