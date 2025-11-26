फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट

रणबीर कपूर के पास अभी कई फिल्मों का लाइनअप है. वो संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर और नितेश तिवारी की 'रामायण पार्ट 1' और पार्ट 2 की शूटिंग को लेकर काफी बीजी है. लव एंड वॉर पहले मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी. बाद में इसकी रिलीज डेट 14 अगस्त 2026 कर दी गई. लेकिन अब खबरें हैं कि एक बार फिर फिल्म की रिलीज डेट बदल सकती है.

दरअसल अभिनेता ने भंसाली से 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की है. रणबीर के हाथ में इस वक्त दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों ही अगले साल रिलीज होने वाले हैं. इसी टाइट शेड्यूल के बीच में एक्टर फंसते नजर आ रहे हैं.

रणबीर कपूर ने भंसाली से की स्पेशल रिक्वेस्ट

टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता ने संजय लीला भंसाली से 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की स्पेशल रिक्वेस्ट की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर चाहते हैं कि 'लव एंड वॉर' को अगले साल जून के महीने में रिलीज किया जाए. रणबीर कपूर अपनी दोनों ही फिल्मों– 'लव एंड वॉर' और 'रामायण पार्ट 1' के बीच चार महीनों का गैप रखना चाहते हैं. ऐसा इसलिए ताकि उनकी दोनों फिल्मों को बराबर का अटेंशन मिल सके. अभिनेता चाहते हैं संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म जून के महीने में रिलीज करें ताकि नितेश तिवारी की फिल्म को एक परफेक्ट दिवाली रिलीज का फायदा मिल सके.

संजय लीला भंसाली का क्या है ख्याल?

टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली कुछ और ही प्लान कर रहे हैं. जहां रणबीर कपूर ने भंसाली से जून रिलीज की रिक्वेस्ट की तो वहीं दूसरी ओर फिल्ममेकर 'लव एंड वॉर' को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं. लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि भंसाली की फिल्म को 5 जून को रिलीज किया जाए सकता है ताकि आईपीएल के फिनाले के बाद 'लव एंड वॉर' को ऑडियंस का पूरा अटेंशन और प्यार मिल सके.