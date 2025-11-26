हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट

फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट

Love And War Release Date: रणबीर कपूर की फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट में एक बार फिर बदल सकती है. इसकी वजह खुद रणबीर कपूर होंगे क्योंकि उन्होंने भंसाली से फिल्म को जून में रिलीज करने की अपील की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर के पास अभी कई फिल्मों का लाइनअप है. वो संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर और नितेश तिवारी की 'रामायण पार्ट 1' और पार्ट 2 की शूटिंग को लेकर काफी बीजी है. लव एंड वॉर पहले मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी. बाद में इसकी रिलीज डेट 14 अगस्त 2026 कर दी गई. लेकिन अब खबरें हैं कि एक बार फिर फिल्म की रिलीज डेट बदल सकती है.

दरअसल अभिनेता ने भंसाली से 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की है. रणबीर के हाथ में इस वक्त दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों ही अगले साल रिलीज होने वाले हैं. इसी टाइट शेड्यूल के बीच में एक्टर फंसते नजर आ रहे हैं.

रणबीर कपूर ने भंसाली से की स्पेशल रिक्वेस्ट
टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता ने संजय लीला भंसाली से 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की स्पेशल रिक्वेस्ट की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर चाहते हैं कि 'लव एंड वॉर' को अगले साल जून के महीने में रिलीज किया जाए. रणबीर कपूर अपनी दोनों ही फिल्मों– 'लव एंड वॉर' और 'रामायण पार्ट 1' के बीच चार महीनों का गैप रखना चाहते हैं. ऐसा इसलिए ताकि उनकी दोनों फिल्मों को बराबर का अटेंशन मिल सके. अभिनेता चाहते हैं संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म जून के महीने में रिलीज करें ताकि नितेश तिवारी की फिल्म को एक परफेक्ट दिवाली रिलीज का फायदा मिल सके.

फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट

संजय लीला भंसाली का क्या है ख्याल?
टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली कुछ और ही प्लान कर रहे हैं. जहां रणबीर कपूर ने भंसाली से जून रिलीज की रिक्वेस्ट की तो वहीं दूसरी ओर फिल्ममेकर 'लव एंड वॉर' को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं. लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि भंसाली की फिल्म को 5 जून को रिलीज किया जाए सकता है ताकि आईपीएल के फिनाले के बाद 'लव एंड वॉर' को ऑडियंस का पूरा अटेंशन और प्यार मिल सके. 

और पढ़ें
Published at : 26 Nov 2025 10:18 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor RAMAYAN Love And War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
इंडिया
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
बॉलीवुड
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
क्रिकेट
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Mukesh Chhabra Interview: King, Ramayana, Tere Ishq Mein, Dhurandhar पर खास बात चीत
IFFI 2025: Second Wind – Pain, Healing aur Honest Storytelling का Cinematic Blend
आतंकी डॉक्टर का ख्याल रखा,दिल्ली ब्लास्ट करने में मदद की,अब NIA की गिरफ्त में! |ABPLIVE
Smriti Mandhana और Palash की शादी क्यों टूटी… जानिए! |ABPLIVE
Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
इंडिया
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
बॉलीवुड
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
क्रिकेट
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
"आहिस्ता चला भाई" चीखता रह गया दोस्त, लड़के ने मिनी ट्रक में भिड़ा दी तेज रफ्तार बाइक- वीडियो वायरल
नौकरी
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget