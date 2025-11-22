हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टल सकती हैं 'रामायण- पार्ट 2' की रिलीज डेट, रणबीर कपूर ने इस वजह से टाली शूटिंग

Ramayana Part 2 May Face Delay: रणबीर कपूर की माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण- पार्ट 2' की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है. इसकी वजह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Nov 2025 07:06 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के पास इस वक्त कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. उनके पास दो बड़े बजट की फिल्में भी हैं जिनमें 'लव एंड वॉर' और नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण- पार्ट 1' और 'रामायण- पार्ट 2' शामिल हैं. 'रामायण- पार्ट 1' दिवाली 2026 में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. जबकि 'रामायण- पार्ट 2' दिवाली 2027 में पर्दे पर आने वाली है. लेकिन रणबीर कपूर ने 'रामायण- पार्ट 2' की शूटिंग आगे बढ़ा दी है जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट भी पोस्टपोन हो सकती है.

दरअसल पहले रणबीर कपूर रामायण के दोनों पार्ट्स की शूटिंग खत्म करने वाले थे. इसके बाद वो संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' की तैयारी में जुटने वाले थे. लेकिन अब दक्कन क्रोनिकल की रिपोर्ट की मानें तो रणबीर ने 'रामायण- पार्ट 2' की सारी शूटिंग डेट्स 'लव एंड वॉर' को दे दी है और अब वो इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद ही रामायण की आगे की शूटिंग करेंगे.

भंसाली को दी रामायण की डेट्स
रिपोर्ट में लिखा है- 'रणबीर ने रामायण के दोनों पार्ट्स पूरे करने और फिर भंसाली की ''लव एंड वॉर'' पूरी करने की योजना बनाई थी. लेकिन फिल्म पूरी होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. इसलिए उनके पास भंसाली को रामायण- भाग 2 के लिए निर्धारित सभी तारीखें देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब है कि भाग 2 तय किए गए समय 2027 तक सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाएगा.'

'लव एंड वॉर' की स्टार कास्ट और रिलीज डेट
बता दें कि 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी लीड रोल में होंगे. ये फिल्म पहले 20 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन करके 14 अगस्त 2026 कर दी है.

रणबीर कपूर का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर रणबीर कपूर के पास कई और फिल्में भी लाइन-अप हैं. 'लव एंड वॉर', नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण- पार्ट 1' और 'रामायण- पार्ट 2' के अलावा वो 'एनिमल पार्क' में भी नजर आएंगे. 

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Nov 2025 06:55 PM (IST)
Ranbir Kapoor Nitesh Tiwari Love And War Ramayana Part 2
