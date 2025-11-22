टल सकती हैं 'रामायण- पार्ट 2' की रिलीज डेट, रणबीर कपूर ने इस वजह से टाली शूटिंग

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के पास इस वक्त कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. उनके पास दो बड़े बजट की फिल्में भी हैं जिनमें 'लव एंड वॉर' और नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण- पार्ट 1' और 'रामायण- पार्ट 2' शामिल हैं. 'रामायण- पार्ट 1' दिवाली 2026 में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. जबकि 'रामायण- पार्ट 2' दिवाली 2027 में पर्दे पर आने वाली है. लेकिन रणबीर कपूर ने 'रामायण- पार्ट 2' की शूटिंग आगे बढ़ा दी है जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट भी पोस्टपोन हो सकती है.

दरअसल पहले रणबीर कपूर रामायण के दोनों पार्ट्स की शूटिंग खत्म करने वाले थे. इसके बाद वो संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' की तैयारी में जुटने वाले थे. लेकिन अब दक्कन क्रोनिकल की रिपोर्ट की मानें तो रणबीर ने 'रामायण- पार्ट 2' की सारी शूटिंग डेट्स 'लव एंड वॉर' को दे दी है और अब वो इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद ही रामायण की आगे की शूटिंग करेंगे.

भंसाली को दी रामायण की डेट्स

रिपोर्ट में लिखा है- 'रणबीर ने रामायण के दोनों पार्ट्स पूरे करने और फिर भंसाली की ''लव एंड वॉर'' पूरी करने की योजना बनाई थी. लेकिन फिल्म पूरी होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. इसलिए उनके पास भंसाली को रामायण- भाग 2 के लिए निर्धारित सभी तारीखें देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब है कि भाग 2 तय किए गए समय 2027 तक सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाएगा.'

'लव एंड वॉर' की स्टार कास्ट और रिलीज डेट

बता दें कि 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी लीड रोल में होंगे. ये फिल्म पहले 20 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन करके 14 अगस्त 2026 कर दी है.

रणबीर कपूर का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर रणबीर कपूर के पास कई और फिल्में भी लाइन-अप हैं. 'लव एंड वॉर', नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण- पार्ट 1' और 'रामायण- पार्ट 2' के अलावा वो 'एनिमल पार्क' में भी नजर आएंगे.