रणदीप हुड्डा ने बेटी न्योमिका को सुनाई आखिर कौन सी कहानी? 'क्यूट फादर-डॉटर' का ये वीडियो वायरल

रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी लाइफ के खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं. एक्टर एक बच्चे के पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी ने कुछ टाइम पहले एक बेटी को जन्म दिया था. एक्टर अक्सर अपनी बेटी संग सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर बेटी संग एक क्यूट फोटो शेयर की है.

रणदीप हुड्डा ने बेटी संग शेयर की क्यूट फोटो

रणदीप हुड्डा ने हाल ही में इंस्टग्रान पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो अपनी बेटी न्योमिका को बेडटाइम स्टोरी सुनाते नजर आ रहे हैं.

वहीं, उनकी पत्नी लिन लैशराम बेटी को गोद में लिए साथ बैठी हैं.

एक्टर ने कैप्शन में लिखा कि हर कहानी सुनाने वाला एक नए ऑडियंस की तलाश करता है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब वही कहानी उसे सुनाई जाए जो आपको अपनी पूरी दुनिया की तरह देखता है.

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रणदीप हुड्डा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं. लोग तस्वीर पर अलग-अलग तरह के कमेंट पर प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं.

बता दें, रणदीप ने कुछ टाइम पहले अपनी बेटी का नाम रिवील किया था. उन्होंने इंस्टग्राम पर एक पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'हमारी दुनिया का एक नया केंद्र. न्योमिका हुड्डा.' कपल ने 10 मार्च 2026 को अपनी बेटी का वेलकम किया था. रणदीप और लिन लैशराम ने साल 2023 में शादी की थी. कपल ने मणिपुर के इंफाल में पारंपरिक मैतेई रीति-रिवाज से शादी रचाई थी. वो काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं.

रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो वो एक्टर जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'मैचबॉक्स: द मूवी' में नजर आएंगे. इस फिल्म में जॉन सीना, जेसिका बील, सैम रिचर्डसन और तेयोना पैरिस जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. ये फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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