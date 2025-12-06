फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा हमेशआ अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. वो अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. राम गोपाल वर्मा और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने अफेयर को लेकर हमेशा छुप्पी साधी हुई थी. मगर अब कई सालों बाद राम गोपाल वर्मा ने इस बारे में बात की है.

राम गोपाल वर्मा ने जूम को दिए खास इंटरव्यू में उर्मिला मातोंडकर से जुड़े पुराने आरोपों पर कई साल के बाद रिएक्ट किया है. उर्मिला और राम गोपाल वर्मा ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. दोनों की फिल्में बहुत साबित हुई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थीं.

उर्मिला संग अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

राम गोपाल वर्मा ने कहा- मुझे लगता है कि वो सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं. इसी वजह से मैंने उनके साथ इतनी सारी फिल्मों में काम किया. मैंने अमिताभ बच्चन के साथ इससे भी ज्यादा काम किया है मदर उस बारे में कोई बात नहीं करता है. मेरे बारे में बातचीत होना सिस्टम और सोशल मीडिया का काम है.

जब राम गोपाल वर्मा और उर्मिला साथ में फिल्में शूट करने में बिजी थे, तो कई रिपोर्ट्स में उनके करीबी रिश्ते पर फोकस किया गया. कई लोगों ने यह भी कहा कि इन अटकलों की वजह से राम गोपाल और उनकी पत्नी रत्ना वर्मा के रिश्ते पर असर पड़ा था. अपनी किताब गन्स एंड थाइज: द स्टोरी ऑफ माय लाइफ में, राम गोपाल वर्मा ने 'मेरी जिंदगी की औरतें' सेक्शन में मातोंडकर पर एक पूरा चैप्टर लिखा था. इसमें उन्होंने यह मानने में कोई झिझक नहीं दिखाई कि वह उन पर फिदा थे, और यही वजह थी कि उन्होंने मातोंडकर को रंगीला फिल्म में कास्ट किया था.

बता दें राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने साथ में 'रंगीला', 'दौड़', 'सत्या' और 'प्यार तूने क्या किया जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया था. राम गोपाल वर्मा ने ही उर्मिला को एक आइकॉनिक चेहरा बनाया था. मगर बाद में उनका करियर ज्यादा चल नहीं पाया.

