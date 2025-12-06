विदाई फेम सारा खान शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. सारा ने रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी रचाई है. कुछ समय पहले इस कपल ने कोर्ट मैरिज की थी और अब हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली है. 5 दिसंबर को इस कपल ने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की है उसके बाद एक छोटा सा रिसेप्शन भी होस्ट किया था. जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

कृष और सारा ने अक्टूबर 2025 में कोर्ट मैरिज कर ली थी. उन्होंने कोर्ट मैरिज के बाद खुलासा किया था कि वो जल्द ही हिंदू-रीति-रिवाजों से शादी करेंगे. अब ये कपल हिंदू रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंध गया है. जिसकी वजह सामने आई हैं. सारा दुल्हन के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही हैं.

शादी के बाद रखा रिसेप्शन

शादी के बाद सारा और कृष ने एक छोटा सा रिसेप्शन होस्ट किया था. जहां पर उन्होंने पैपराजी से मुलाकात की थी और उनके लिए जमकर पोज दिए थे. उन्होंने और कृष ने पैपराजी को अपनी मेंहदी भी दिखाई थी. सारा के लुक की बात करें तो उन्होंने लाल कलर का लहंगा पहना था. इसके साथ में उन्होंने गोल्ड की ज्वैलरी पहनी थी. जिसमें वो बहुत प्यारी लगी थीं.

कई सेलेब्स भी हुए शामिल

सारा और कृष के रिसेप्शन में कई टीवी सेलेब्स शामिल हुए थे. जिसमें आवेज दरबार भी शामिल हैं. बता दें सारा और कृष ने एक साल डेट करने के बाद शादी करने का फैसला लिया है. सारा की कृष से पहले अली मर्चेंट से शादी हुई थी. दोनों ने बिग बॉस 10 में शादी रचाई थी. मगर शादी के दो महीने बाद ही दोनों अलग हो गए थे. अब सारा ने फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है. वो कृष के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है.

