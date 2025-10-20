रकुलप्रीत सिंह ने सास पूजा भगनानी के बर्थडे पर लिखा स्पेशल पोस्ट, वीडियो शेयर कर लुटाया प्यार

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह की सास और फिल्म मेकर जैकी भगनानी की मां पूजा भगनानी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर अभिनेता और उनकी पत्नी रकुल प्रीत सिंह और उनके पति जैकी ने एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है और उन्हें बर्थडे विश किया है.

जैकी भगनानी ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ बिताए पलों का एक मोंटाज वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी मां की मुस्कान और प्यार भरे लम्हों की झलक देखने को मिली. इस वीडियो के साथ जैकी ने कैप्शन लिखकर अपनी मां के लिए प्यार और सम्मान जाहिर किया है.

रकुल प्रीत ने भी सासू मां पर लुटाया प्यार

पूजा भगनानी के इस स्पेशल डे पर जैकी की पत्नी और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मां. आप बहुत प्यारी और नेक दिल इंसान हैं, हमेशा सबका खास ख्याल रखती हैं. मुझे आपकी वो आदत बहुत भाती है, जब आप हर पल को जश्न में बदल देती हैं और हर इंसान को वैल्यू देती हैं. प्रभु से दुआ है कि ये साल आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आए. आप रोजाना प्यार और इज्जत की पूरी तरह से हकदार हैं. आपसे बेहद स्नेह है.'

मां के लिए जैकी भगनानी का प्यार भरा मैसेज

जैकी ने अपने मैसेज में लिखा कि उनकी मां ने हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखा और प्यार, देखभाल और त्याग की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. जैकी ने लिखा- 'मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और आपके द्वारा हमारे लिए किए गए हर काम के लिए मैं कितना आभारी हूं, यह बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Jackky V Bhagnani (@jackkybhagnani)

एक्टर के लिए उनके मां हैं इंस्पिरेशन

जैकी ने अपनी मां को इंस्पिरेशन बताया, जो उन्हें हर दिन बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती हैं. उन्होंने ये भी लिखा कि वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि वह पूजा भगनानी के बेटे हैं और हर दिन इसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने लिखा- 'आप हर खुशी और उससे भी ज्यादा की हकदार हैं.'