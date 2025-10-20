हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरकुलप्रीत सिंह ने सास पूजा भगनानी के बर्थडे पर लिखा स्पेशल पोस्ट, वीडियो शेयर कर लुटाया प्यार

रकुलप्रीत सिंह ने सास पूजा भगनानी के बर्थडे पर लिखा स्पेशल पोस्ट, वीडियो शेयर कर लुटाया प्यार

Pooja Bhagnani Birthday: पूजा भगनानी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. उनके इस स्पेशल डे पर बेटे जैकी भगनानी और बहू रकुल प्रीत सिंह ने उनपर खूब प्यार लुटाया है. वीडियो शेयर कर दी उन्हें शुभकामनाएं.

By : आईएएनएस | Updated at : 20 Oct 2025 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह की सास और फिल्म मेकर जैकी भगनानी की मां पूजा भगनानी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर अभिनेता और उनकी पत्नी रकुल प्रीत सिंह और उनके पति जैकी ने एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है और उन्हें बर्थडे विश किया है. 

जैकी भगनानी ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ बिताए पलों का एक मोंटाज वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी मां की मुस्कान और प्यार भरे लम्हों की झलक देखने को मिली. इस वीडियो के साथ जैकी ने कैप्शन लिखकर अपनी मां के लिए प्यार और सम्मान जाहिर किया है.

रकुल प्रीत ने भी सासू मां पर लुटाया प्यार 
पूजा भगनानी के इस स्पेशल डे पर जैकी की पत्नी और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मां. आप बहुत प्यारी और नेक दिल इंसान हैं, हमेशा सबका खास ख्याल रखती हैं. मुझे आपकी वो आदत बहुत भाती है, जब आप हर पल को जश्न में बदल देती हैं और हर इंसान को वैल्यू देती हैं. प्रभु से दुआ है कि ये साल आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आए. आप रोजाना प्यार और इज्जत की पूरी तरह से हकदार हैं. आपसे बेहद स्नेह है.'

मां के लिए जैकी भगनानी का प्यार भरा मैसेज 
जैकी ने अपने मैसेज में लिखा कि उनकी मां ने हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखा और प्यार, देखभाल और त्याग की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. जैकी ने लिखा- 'मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और आपके द्वारा हमारे लिए किए गए हर काम के लिए मैं कितना आभारी हूं, यह बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jackky V Bhagnani (@jackkybhagnani)

एक्टर के लिए उनके मां हैं इंस्पिरेशन
जैकी ने अपनी मां को इंस्पिरेशन बताया, जो उन्हें हर दिन बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती हैं. उन्होंने ये भी लिखा कि वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि वह पूजा भगनानी के बेटे हैं और हर दिन इसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने लिखा- 'आप हर खुशी और उससे भी ज्यादा की हकदार हैं.'

Published at : 20 Oct 2025 09:44 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Jackky Bhagnani Pooja Bhagnani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
'अल्लाह से डरो, उसका कहर पड़ेगा तो...', महाराष्ट्र नमाज विवाद पर अबू आजमी की BJP सांसद को चेतावनी
'अल्लाह से डरो, उसका कहर पड़ेगा तो...', महाराष्ट्र नमाज विवाद पर अबू आजमी की BJP सांसद को चेतावनी
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बॉलीवुड
War 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
Advertisement

वीडियोज

Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज
महाराष्ट्र
'अल्लाह से डरो, उसका कहर पड़ेगा तो...', महाराष्ट्र नमाज विवाद पर अबू आजमी की BJP सांसद को चेतावनी
'अल्लाह से डरो, उसका कहर पड़ेगा तो...', महाराष्ट्र नमाज विवाद पर अबू आजमी की BJP सांसद को चेतावनी
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बॉलीवुड
War 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह
'वॉर 2' हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ
यूटिलिटी
सर्दियां आने वाली हैं, क्या AC की सर्विस करवाना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
सर्दियां आने वाली हैं, क्या AC की सर्विस करवाना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
फूड
Diwali sweets shelf life: लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
यूटिलिटी
Diwali 2025: दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget