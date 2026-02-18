हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'जेल में स्मोकिंग एरिया होना चाहिए', अंतरिम जमानत पर छूटे राजपाल यादव चाहते हैं जेल हो अपग्रेडेड

Rajpal Yadav Demands: राजपाल यादव बीते दिन ही तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं. बाहर आते ही एक्टर ने कैदियों के लिए एक खास डिमांड कर रखी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 18 Feb 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव बीते दिन ही तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं. एक्टर ने करीब 11 दिन जेल में बिताए हैं. इन 11 दिनों में एक्टर ने साथी कैदियों का दुख- दर्द समझा. जिसके बाद बाहर आते ही उन्होंने अन्य कैदियों के लिए कुछ डिमांड रखी हैं. राजपाल ने जेल से बाहर आते ही डिमांड रखी है कि जेल में कैदियों के लिए स्मोकिंग एरिया होना ही चाहिए.

जेल में होना चाहिए स्मोकिंग एरिया
जमानत पर बाहर आए राजपाल यादव ने अपने पैतृक गांव में न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान थोड़ी सी अजीब डिमांड रख दी है. एक्टर ने 'स्मोकिंग जोन' की डिमांड कर दी है. राजपाल यादव ने कहा, 'मैं सिगरेट पीने की आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूं. मैंने कई बार इसको छोड़ने की कोशिश की है. मुझे लगता है कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की तरह जेल में भी स्मोकिंग जोन बनना चाहिए. हालांकि, मैं यहां धूम्रपान या तंबाकू सेवन का समर्थन नहीं कर रहा हूं. लेकिन देश में ये बिक रहा है और इससे अच्छा कारोबार चलता है. मेरे हिसाब से जेल में इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए.'

और भी हैं राजपाल की डिमांड्स
इतना ही नहीं राजपाल यादव ने जेल की कार्यप्रणाली के बारे में भी बात की है. उन्होंने ये भी कहा कि जेल के केवल सजा देने के लिए ही नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में भी काम करना चाहिए. राजपाल का मानना है कि कैदियों को खुद बदलने का जेल में सही अवसर मिलना चाहिए. इससे सजा खत्म होने पर वो अच्छा काम कर पाएंगे. इतना ही नहीं राजपाल ने ये भी बताया कि जो लोग अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते, उनके लिए कानून को अपनी सख्ती बरकरार रखनी चाहिए.

राजपाल को क्यों हुई थी जेल?
बता दें कि राजपाल यादव ने साल 2010 में एक बिजनेसमैन से लोन लिया था. इस लोन की रकम को चुकाने के लिए एक्टर के पास पैसे नहीं थे. उनके कई चेक बाउंस हुए जिसके बाद बिजनेसमैन माधव ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. इस मामले में जब रकम का इंतजाम एक्टर नहीं कर पाए तो उन्होंने जेल में सरेंडर कर दिया.

Published at : 18 Feb 2026 11:06 PM (IST)
और पढ़ें
