'कोहरा 2' ने मचाया नेटफ्लिक्स पर धमाल, टॉप 10 नॉन इंग्लिश शोज की लिस्ट में हुई शामिल

Kohrra 2 Netflix: बरुण सोबती और मोना सिंग स्टारर 'कोहरा 2' सीरीज को ग्लोबली काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं. इसी के चलते सीरीज ने एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 18 Feb 2026 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'कोहरा 2' को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है. इस सीरीज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. इस सीरीज को ग्लोबली काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं. इसी के चलते सीरीज ने एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सीरीज की लिस्ट में सुमार हो गई है. नॉन इंग्लिश शोज की लिस्ट में इस सीरीज का नाम आ गया है. ये सीरीज की पूरी टीम के लिए बड़े ही गर्व की बात है.

'कोहरा 2' का धमाल
तुडुम की वीकली अपडेट के मुताबिक, 'कोहरा 2' 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक लोगों ने इस सीरीज को बहुत देखा है. इतना ज्यादा इस सीरीज को देखा गया कि रिलीज के कुछ ही दिन में ये नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 नॉन इंग्लिश शोज की लिस्ट में शामिल हो गई है. सीरीज इस लिस्ट में 16 लाख व्यूज के साथ 10वें नंबर है. तो वहीं रिलीज के बाद से अब तक इस सीरीज को 77 लाख घंटे तक की व्यूअरशिप मिली है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

'कोहरा 2' के बारे में
बता दें कि ये वेब सीरीज साल 2023 में रिलीज हुई 'कोहरा' का दूसरा पार्ट है. 'कोहरा 2' 11 फरवरी 2026 को रिलीज हुई है. इसमें पहले पार्ट से बरुण सोबती मुख्य किरदार में हैं. उनके अलावा सीरीज में एक्ट्रेस मोना सिंह भी नजर आ रही हैं. सीरीज एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने सब इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह (बरुण सोबती) और इंस्पेक्टर धनवंत कौर (मोना सिंह) नजर आ रहे हैं.

बता दें कि बरुण सोबती को इस शो के पहले सीजन से काफी पॉपुलैरिटी मिली है. इस सीरीज के बाद से बरुण अपने पिछले मोस्ट पॉपुलर टीवी किरदार अरनब सिंह रायजादा की इमेज से बाहर आ पाए हैं. इस सीरीज में उन्हें देख लोगों को एहसास हुआ कि बरुण एक वर्सेटाइल एक्टर है. तो वहीं बात करें मोना सिंह की तो वो हाल ही में 'बॉर्डर 2' में नजर आई हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग एक महीने से कब्जा कर रखा है और लगातार कमाई कर रही है.

Published at : 18 Feb 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Netflix Kohrra 2
