सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिलहाल इस फिल्म के टाइटल को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दरअसल 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम बदल दिया गया है और मेकर्स ने सोमवार को इसका नया टाइटल भी अनाउंस कर दिया है. जानते है सलमान खान की ये मच अवेटेड वॉर ड्रामा किस नए टाइटल से सिनेमाघरों में रिलीज होगी?

सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का बदला नाम

सलमान खान फिल्म्स ने अपनी सबसे चर्चित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नया नाम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है. ये फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के नए टाइटल से रिलीज की जाएगी. मेकर्स ने एक बहुत ही दमदार नया पोस्टर जारी किया है, जो न सिर्फ फिल्म के नाम में बदलाव को दिखाता है, बल्कि एक ऐसा मैसेज भी देता है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है.

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क्यों बदला गया 'बैटल ऑफ गलवान' का टाइटल

फिल्मों के ओरिजनल नाम को लेकर हुए विवादों को देखते हुए मेकर्स ने सलमान खान की अपकमिंग फिल्म का टाइटल बदलकर 'मातृभूमि' रख दिया है. माना जा रहा है कि यह बदलाव ओरिजनल टाइटल को लेकर उठे विवाद को शांत करने के लिए किया गया है. मेकर्स ने ये कदम इस वजह से भी उठाया है ताकि इस फिल्म की रिलीज में कोई रुकावट ना आए.

नया टाइटल देता है खास मैसेज

इस नए टाइटल की सबसे खास बात इसकी टैगलाइन है "मे वॉर रेस्ट इन पीस " इस सोच के साथ, सलमान खान ने एक बहुत बड़ी और गहरी बात कही है, जो सिर्फ लड़ाई-झगड़े की बात न करके, पूरी दुनिया में शांति की उम्मीद को जगाती है. जहाँ यह फिल्म गलवान घाटी की ऐतिहासिक घटना से इंस्पाय है, वहीं इसके नाम के पीछे छिपा संदेश रणभूमि की सीमाओं से कहीं आगे जाता है.