275 करोड़ की 'धुरंधर 2' में किस स्टार ने ली सबसे ज्यादा फीस? किसे मिला सबसे कम पैसा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड275 करोड़ की Dhurandhar 2 में किस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस? किसे मिले सबसे कम पैसे?

275 करोड़ की Dhurandhar 2 में किस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस? किसे मिले सबसे कम पैसे?

धुरंधर 2 थिएटर में लगने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है. आइए जानते हैं फिल्म के लिए किस एक्टर ने कितनी फीस ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Mar 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आदित्य धर की धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है और 18 मार्च को फिल्म के पेड प्रिव्यूज हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है. एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और फिल्म के कई शोज हाउसफुल जा रहे हैं. फिल्म 275 करोड़ के बजट में बनी है. ये मल्टीस्टारर फिल्म है. इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. आइए जानते हैं किस एक्टर ने फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज की है. 

रणवीर सिंह
एशिया नेट के मुताबिक, धुरंधर 2 के लिए रणवीर सिंह ने 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. वो इस फिल्म के हाईएस्ट पेड़ एक्टर हैं. रणवीर सिंह फिल्म में हमजा और जसकीरत सिंह रंगी के रोल में दिखेंगे.

संजय दत्त
संजय फिल्म में चौधरी असलम के रोल में हैं. फिल्म के लिए संजय के 10 करोड़ रुपये चार्ज करने की खबरें हैं. संजय दत्त का फिल्म में अहम रोल है.

अर्जुन रामपाल
अर्जुन फिल्म में विलेन के रोल में हैं. उनके फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करने की खबरें हैं. अर्जुन फिल्म में इलियास कश्मीरी के रोल में हैं.

सारा अर्जुन
सारा अर्जुन फिल्म में फीमेल लीड रोल में हैं. उनके भी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये लेने की खबरें हैं. फिल्म में वो यलीना जमाली के रोल में हैं. वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा की पत्नी बनी हैं.


275 करोड़ की Dhurandhar 2 में किस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस? किसे मिले सबसे कम पैसे?

आर माधवन 
आर माधवन फिल्म में अजय सान्याल के रोल में हैं. उनके इस फिल्म के लिए 9 करोड़ रुपये चार्ज करने की खबरें हैं.

अक्षय खन्ना
वैसे तो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर रहमान डकैत की धुरंधर 2 के पहले पार्ट में मौत हो गई थी. लेकिन अब खबरें हैं कि पार्ट में फ्लैशबैक सीक्वेंस होंगे और अक्षय स्पेशल अपीरियंस देंगे. फिल्म के लिए अक्षय के 2 करोड़ चार्ज करने की खबरें हैं. मालूम हो कि अक्षय के फिल्म में एंट्री को लेकर ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया है.

बता दें कि फिल्म दिसंबर 2025 में आई धुरंधर का सीक्वल है. धुरंधर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी.

और पढ़ें
Published at : 16 Mar 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
R Madhvan Ranveer SIngh Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
275 करोड़ की Dhurandhar 2 में किस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस? किसे मिले सबसे कम पैसे?
275 करोड़ की 'धुरंधर 2' में किस स्टार ने ली सबसे ज्यादा फीस? किसे मिला सबसे कम पैसा?
बॉलीवुड
‘जिस दिन लिप-सिंक करना पड़ा, उस दिन गाना छोड़ दूंगी’, ABP News से बोलीं श्रेया घोषाल
‘जिस दिन लिप-सिंक करना पड़ा, उस दिन गाना छोड़ दूंगी’, श्रेया घोषाल ने का बड़ा बयान
बॉलीवुड
आंखों में आंसू लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचीं धुरंधर की सिंगर जैस्मिन सैंडलस, चेहरे पर दिखा दर्द
आंखों में आंसू लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचीं धुरंधर की सिंगर जैस्मिन सैंडलस, चेहरे पर दिखा दर्द
बॉलीवुड
सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का बदला नाम, अब Maatrubhumi के टाइटल से होगी रिलीज
सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान'का बदला नाम, अब 'मातृभूमि' के टाइटल से होगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा
केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार में NDA क्लीन स्वीप! हरियाणा में फंस सकता है गेम, अभी तक नहीं शुरु हुई काउंटिंग
Live: बिहार में NDA क्लीन स्वीप! हरियाणा में फंस सकता है गेम, अभी तक नहीं शुरु हुई काउंटिंग
विश्व
US-Israel-Iran War Live:भारत में LPG की टेंशन खत्म! ईरान जंग के बीच मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक जहाज
भारत में LPG की टेंशन खत्म! ईरान जंग के बीच मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक जहाज
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
बॉलीवुड
आंखों में आंसू लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचीं धुरंधर की सिंगर जैस्मिन सैंडलस, चेहरे पर दिखा दर्द
आंखों में आंसू लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचीं धुरंधर की सिंगर जैस्मिन सैंडलस, चेहरे पर दिखा दर्द
इंडिया
देवगौड़ा ने राहुल गांधी का जिक्र कर सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस नेता से कर दी ये डिमांड
देवगौड़ा ने राहुल गांधी का जिक्र कर सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस नेता से कर दी ये मांग
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट अवेटेड Renault Duster, खास होंगे फीचर्स
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट-अवेटेड Duster, खास होंगे फीचर्स
यूटिलिटी
LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?
LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget