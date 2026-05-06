राजीव खंडेलवाल ने अपने स्ट्रगल के दिनों को किया याद, बताया ‘सबसे खूबसूरत पल’

एक्टर राजीव खंडेलवाल ने अपने शो ‘तुम हो ना’ के एक हालिया एपिसोड में अपने पुराने दिनों और जीवन के अनुभवों को याद करते हुए कई बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि संघर्ष के दिन भले ही उस समय कठिन लगते हैं, लेकिन वही आगे चलकर जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में बदल जाते हैं.

राजीव ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि वे बहुत मेहनत और अनुशासन के साथ सादा जीवन जीते थे. उन्होंने ये भी बताया कि उस समय वे कम खर्च में भी खुश रहते थे, और ऐसे रेस्टोरेंट में जाते थे जहां मुफ्त में अनलिमिटेड सलाद मिलता था. कभी-कभी वे 50 रुपये का खाना लेते थे, लेकिन उसके साथ 150 रुपये तक का सलाद खा लेते थे.

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छोटे-छोटे पलों में छुपी बड़ी खुशियां

उन दिनों को याद करते हुए राजीव ने कहा, 'मुझे वो समय याद है जब हम संघर्ष करते हैं तो वो खूबसूरत पल होते हैं. लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सबसे खूबसूरत पल हमारे संघर्ष के दिन ही होते हैं.'

सफलता और असली अनुभवों के फर्क को बताते हुए उन्होंने आगे कहा, 'आप मुझे बड़ी गाड़ी में घुमाओ लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा, मेरे पास कोई कहानी नहीं है. सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास पैसा है, सबके पास घर है… लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आपकी तरह संघर्ष किया है.'

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कहानी और संघर्ष का जीवन का महत्व

बात आगे बढ़ाते हुए राजीव ने कहा, 'हम सभी अपने संघर्ष के दिनों में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, यह बात बाद में समझ में आती है, इसका एहसास बाद में होता है.'

"तुम हो ना", जिसे राजीव खंडेलवाल होस्ट करते हैं, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित होता है.

इससे पहले रियलिटी शो तुम हो ना में राजीव खंडेलवाल ने कंटेस्टेंट पूनम और उनके पति के साथ दिल को छू लेने वाली बातें शेयर कीं. राजीव ने इस दौरान यह बात सामने रखी कि घर और रिश्तों की जिम्मेदारियां सिर्फ महिला या पुरुष की नहीं होतीं, बल्कि दोनों को मिलकर निभानी चाहिए. उन्होंने शादी में पुराने तय ढर्रे से हटकर बराबरी की सोच अपनाने पर जोर दिया.

रिश्तों और जिम्मेदारियों पर राजीव की सोच

राजीव ने अपनी निजी जिंदगी का उदाहरण देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी का हर दिन खास ख्याल रखते हैं. उन्होंने कहा, 'मैं हर रोज अपनी पत्नी के लिए चाय बनाता हूं. रोज सुबह उन्हें गर्म पानी भी देता हूं.' उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बारे में आगे और बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए कि घर में देखभाल और जिम्मेदारी दोनों की होती है.

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