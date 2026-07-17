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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaiwaan Box Office Prediction: क्या 'हैवान' से साल की तीसरी 100 करोड़ी फिल्म दे पाएंगे अक्षय कुमार? जानें- प्रीडिक्शन

Haiwaan Box Office Prediction: क्या 'हैवान' से साल की तीसरी 100 करोड़ी फिल्म दे पाएंगे अक्षय कुमार? जानें- प्रीडिक्शन

Haiwaan Box Office Prediction: अक्षय कुमार की इस साल दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही हैं. अब एक्टर तीसरी फिल्म 'हैवान' से बड़े पर्दे पर दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 10:27 AM (IST)
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अक्षय कुमार  का करियर पिछले काफी सालों से पटरी से उतरा हुआ था और उनकी कई बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थीं. लेकिन साल 2026 खिलाड़ी कुमार के लिए लकी साबित हो रहा है. वे इस साल अभी तक दो सफल फिल्में दे चुके हैं. पहले 'भूत बंगला' और अब 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल परफॉर्म किया है. वहीं एक्टर अब अपनी तीसरी फिल्म की रिलीज के लिए तैयार है. दरअसल अक्षय कुमार अब प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'हैवान' मे सैफ अली खान संग स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे.

ये फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हाल ही में इस इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है जिसे देखने के बाद फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेटं हैं. दिलचस्प बात ये है कि खिलाड़ी कुमार इस साल पहले ही दो 100 करोड़ की फिल्में दे चुके हैं, और उनकी आने वाली एक्शन थ्रिलर के पोस्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि एक्टर हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं!

अक्षय कुमार की साल 2026 की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 'भूल भुलैया' जैसी हिट फिल्म दी थी. वहीं सालों बाद ये जोड़ी हॉरर-कॉमेडी जॉनर में फिर से जुड़ी और इस बार ये ‘भूत बंगला’ लेकर आए. इस  फिल्म को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. बता दें कि ‘भूत बंगला’ ने 199.23 करोड़ की कमाई की, जो 200 करोड़ के आंकड़े से बस थोड़ी ही दूर रह गई! इसके बाद उनकी हालिया फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आई, जिसने लगभग 20 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 134.7 करोड़ की कमाई की है. वहीं अब एक्टर की अपकमिंग फिलम 'हैवान' का टारगेट भी इस 100 करोड़ के सिलसिले को आगे बढ़ाना है.

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क्या अक्षय 'हैवान' से साल की तीसरी 100 करोड़ी फिल्म दे पाएंगे
'हैवान'  के फर्स्ट लुक पोस्टर्स ने फिल्म को लेकर काफी बज क्रिएट कर दिया है. अगर इसकी सस्पेंस से भरी कहानी लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो अक्षय कुमार और सैफ अली खान की स्टार पावर और प्रियदर्शन के निर्देशन के दम पर 'हैवान'  100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. वहीं अगर फिल्म को रिलीज होने के बाद दर्शकों से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो ये वो कर सकती है जो 'भूत बंगला' नहीं कर पाई थी यानी ये अक्षय की साल की पहली 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म भी बन सकती है.

'हैवान' स्टार कास्ट
बता दें कि 'हैवान' में एक बार फिर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ में नजर आएगी. इससे पहले दोनों ने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'ये दिल्लगी', 'कीमत' और 'आरज़ू' जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर की थी.  फ़िल्म की सपोर्टिंग कास्ट में सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी शामिल हैं. 

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Published at : 17 Jul 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle Haiwaan
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