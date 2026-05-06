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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की SVC63 की वजह से प्रभास की फिल्म होगी पोस्टपोन? 'स्पिरिट' को लेकर संदीप रेड्डी का ये है प्लान!

सलमान खान की SVC63 की वजह से प्रभास की फिल्म होगी पोस्टपोन? 'स्पिरिट' को लेकर संदीप रेड्डी का ये है प्लान!

सलमान खान ने हाल ही में वामसी पैडीपल्ली संग फिल्म की अनाउंसमेंट की. उनकी फिल्म ईद 2027 को रिलीज होगी. इसी बीच खबरें हैं कि प्रभास की 'स्पिरिट' की रिलीज पोस्टपोन करने की खबरें हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 06 May 2026 04:24 PM (IST)
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सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों 'वामसी पैडीपल्ली' की फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. वो फिल्म SVC63 में नजर आएंगे. ये फिल्म ईद 2027 को रिलीज होगी. वहीं प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' के भी मार्च 2027 में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब सलमान की इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से खबरें हैं कि 'स्पिरिट' के मेकर्स फिल्म की रिलीज टालने का प्लान कर रहे हैं. वो सलमान खान की फिल्म के साथ क्लैश नहीं चाहते हैं.

'स्पिरिट' की रिलीज डेट होगी पोस्टपोन?
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सलमान खान ने ईद 2027 अपनी फिल्म के लिए लॉक की है. इस फिल्म में वो नयनतारा संग रोमांस करते दिखेंगे. अब जब सलमान की फिल्म ने डेट फाइनल कर दी है तो 'स्पिरिट' के मेकर्स सेम टाइम पर फिल्म से बचना चाह रहे हैं. संदीप रेड्डी वांगा की ये फिल्म बज पर डिपेंड करती हैं. उनकी फिल्म को डिले करने का मूव बहुत केलकुलेटेड है, प्रोडक्शन ईश्यूज की वजह से नहीं.'

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सोर्स के हवाले से लिखा, 'संदीप एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर जैसी चीजों के लिए पर्याप्त समय चाहते हैं.' रिपोर्ट्स हैं कि प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा ने डिसाइड किया है कि अब वो स्पिरिट को 5 मार्च 2027 को रिलीज नहीं करेंगे वो फिल्म को 1 दिसंबर 2027 में रिलीज करेंगे. ये डेट संदीप रेड्डी वांगा के लिए प्रॉफिटेबल रही है. 2023 में 1 दिसंबर को संदीप रेड्डी वांगी की 'एनिमल' रिलीज हुई थी. ये फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी.

बता दें कि 'स्पिरिट' की रिलीज डेट के पोस्टपोन को लेकर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. इस फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी नजर आएंगी. इस फिल्म में पहले दीपिका पादुकोण फीमेल लीड रोल निभाने वाली थीं. लेकिन दीपिका को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया. इसके बाद फिल्म में तृप्ति डिमरी को साइन किया गया.

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Published at : 06 May 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
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