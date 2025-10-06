हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराजेश खन्ना-अमिताभ बच्चन की 'दुश्मनी' की वजह से रजत बेदी के पिता ने झेला फाइनेंशियल स्ट्रगल, बन गए थे शराबी

राजेश खन्ना-अमिताभ बच्चन की 'दुश्मनी' की वजह से रजत बेदी के पिता ने झेला फाइनेंशियल स्ट्रगल, बन गए थे शराबी

रजत बेदी को आर्यन खान की 'बेड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया. हाल ही में उन्होंने अपने पिता को लेकर बात की. रजत ने बताया कि उनके पिता ने राजेश खन्ना फाइनेंशियल स्ट्रगल झेला था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 06 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर रजत बेदी 'बेड्स ऑफ बॉलीवुड' से चर्चा में आ गए हैं. उनकी बेटी भी बहुत सुर्खियों में आ गई थी. रजत की बेटी की तुलना करीना कपूर से हुई थी. बेड्स ऑफ बॉलीवुड में रजत बेदी के काम की भी काफी तारीफ हुई है. हाल ही में उन्होंने अपने पिता नरेंद्र बेदी को लेकर बात की.

रजत बेदी के पिता नरेंद्र बेदी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं. उन्होंने बेनाम, अदालत, बंधन, जवानी दीवानी, सनम तेरी कसम जैसी फिल्में बनाई हैं. रजत बेदी ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मेरे पापा की मेरी आंखों के सामने डेथ हुई. मैं स्कूल से आया था और वो रूम से बाहर निकले और गिर गए. वो शराब पीने लगे थे और डिप्रेशन में चले गए. वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेरे दादाजी की फिल्मों से जुड़ी कुछ देनदारियां थी. मेरे पापा वो भी पूरा कर रहे थे.'

शूटिंग के लिए नहीं पहुंचे थे राजेश खन्ना

आगे रजत बेदी ने कहा, 'फिर मेरे पापा के राजेश खन्ना के साथ ईश्यूज हुए. उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 2-3 फिल्में शुरू कीं. राजेश खन्ना को ये बुरा लगा कि पापा अमिताभ बच्चन के साथ भी एंगेज थे और उनके साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे. मुझे रियल स्टोरी नहीं पता. लेकिन मेरे पापा पुणे एक या दो फिल्मों के लिए यूनिट लेकर गए थे और वो राजेश खन्ना के आने का इंतजार कर रहे थे. 10 से 15 दिन तक राजेश खन्ना नहीं आए और मेरे पापा ने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए. मुझे लगता है कि उस वक्त के हीरो प्रॉब्लमैटिक थे. पापा और राजेश खन्ना के बीच कोई ईश्यूज हुए शायद बच्चन साहब की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से भी. तो पापा डिप्रेशन में चले गए थे.'

रजत बेदी के पिता रातभर पीते थे शराब

रजत ने बताया, 'पापा और राजेश खन्ना रातभर पीते थे. पापा स्मोक करते थे. उनकी लाइफस्टाइल बहुत खराब थी. राजेश खन्ना सुबह 5-6 बजे निकलते थे और पूरी रात वो सिर्फ शराब पीते थे. इसकी वजह से उनके करियर पर भी असर पड़ा. फिल्म सनम तेरी कसम तक वो सुबह भी ड्रिंक करते थे और कमल हासन बहुत अपसेट हो जाते थे क्योंकि पापा सेट पर जब जाते थे तो शराब की बदबू आती थी.'

Published at : 06 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Amitabh Bachchan Rajesh Khanna Rajat Bedi
