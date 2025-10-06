भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्में और गाने खूब वायरल रहते हैं. खेसारी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छे से बैलेंस बनाकर चलते हैं. वो अक्सर अपनी पत्नी चंदा के बारे में भी बात करते हैं. उन्होंने 2006 में चंदा देवी से शादी की थी. कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं.

अब खेसारी ने पत्नी चंदा देवी को लेकर बात की. खेसारी ने बताया कि बाकी लोगों की तरह उनका भी पत्नी चंदा देवी के साथ झगड़ा होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देंगे. खेसारी ने रिश्तों को बनाए रखने पर जोर दिया.

पत्नी चंदा देवी को लेकर खेसारी ने कहा ये

खेसारी लाल यादव ने वीडियो में कहा, 'मैं दो दिन पहले अपनी पत्नी से बात कर रहा था. क्योंकि झगड़ा तो हम सब में होता है. तो मैंने बोला कि चंदा हो सकता है कि तुम्हें आज मैं छोड़ दूं तो 5 मिनट बाद मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं. लेकिन क्या गारंटी है कि वो 6 महीने बाद मुझसे झगडा नहीं करेगी. इसकी गारंटी नहीं है. तो फिर 6 महीने बाद तो वो ही चंदा नजर आएगी मुझे तो मैं कितनों को छोड़ूंगा. और हो सकता है कि तुम्हें भी बेहतर एक पति मिल जाए. वो भी 6 महीने के लिए लेकिन क्या गांरटी है कि वो भी 6 महीने बाद झगड़ा नहीं करेगा. तो ये सब पर लागू होता है. हम सब रिश्तों को बचाकर रखें. हमारे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं.'

बता दें कि खेसारी और चंदा को दो बच्चे एक बेटा और बेटी है. खेसारी को जब बिग बॉस में देखा गया था तो वो अक्सर अपनी पत्नी चंदा के बारे में बात करते दिखते थे. वो चंदा की तारीफ भी करते थे. सोशल मीडिया पर भी चंदा के साथ कई फोटोज डालते रहते हैं.

वर्क फ्रंट पर खेसारी का हाल ही में लाल घघरी गाना रिलीज हुआ है.