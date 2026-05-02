रितेश देशमुख और जेनेलिया की पीरियड ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' मराठी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है. फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है. रिलीज होते ही फिल्म सोशल मीडिया पर छा गई थी, इसकी लोगों ने खूब तारीफ की. इसमें सलमान खान के कैमियो ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया. यही वजह कि इसका सीधा असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर पड़ा. चलिए बताते हैं फिल्म ने एडवांस बुकिंग से लेकर अब तक कौन-कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.

मराठी की हाईएस्ट एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म

फिल्म 'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग डे पर ही नहीं बल्कि एडवांस बुकिंग के मामले में भी शानदार बिजनेस किया. सैकनिल्क के अनुसार, रितेश देशमुख की फिल्म ने बिना ब्लॉक सीट के 5.14 करोड़ का कलेक्शन किया. मराठी में इसका नेट कलेक्शन 3.60 करोड़ और 4.25 करोड़ ऐतिहासिक ग्रॉस कलेक्शन रहा. इसी कलेक्शन के साथ ही ये मराठी सिनेमा की पहली सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है.

मराठी की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बनी 'राजा शिवाजी'

रितेश देशमुख स्टारर फिल्म 'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग डे के मौके पर भी शानदार बिजनेस किया है. इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार, ये मराठी सिनमा की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है. 'राजा शिवाजी' ने पहले दिन 11.35 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें इसने हिंदी में 3.35 करोड़ और मराठी में 8 करोड़ का बिजनेस किया.

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मराठी फिल्म 'सैराट' और 'टाइमपास 2' को दी मात

सैकनिल्क के अनुसार, 'राजा शिवाजी' ने मराठी में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों को भी पछाड़ दिया है. इसने 'सैराट' और 'टाइमपास 2' जैसी फिल्मों को धूल चटाई और मराठी की नंबर 1 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. मराठी फिल्म 'सैराट' ने पहले दिन 3.60 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसे 'राजा शिवाजी' ने मात दे दी है.

रितेश देशमुख ने तोड़ा अपनी ही फिल्मों का ओपनिंग रिकॉर्ड

इसके साथ ही 'राजा शिवाजी' के जरिए रितेश देशमुख ने अपनी ही पिछले मराठी फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, 2024 में 'नाच गा घुमा' (2.25 करोड़ नेट कलेक्शन), 2022 में 'वेद' (2.25 करोड़), 2022 में 'हर हर महादेव' (2 करोड़) और 2022 में 'धरमवीर' (2 करोड़) जैसी अपनी ही फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

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'मणिकर्णिका' का भी तोड़ा रिकॉर्ड

इतना ही नहीं, 'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में पीरियड ड्रामा फिल्म 'मणिकर्णिका' को भी पछाड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, कंगना रनौत की फिल्म ने 8.75 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसे अब रितेश देशमुख की फिल्म ने तोड़ दिया है.

'राजा शिवाजी' की स्टारकास्ट और कहानी

बहरहाल, इसके साथ ही 'राजा शिवाजी' की कहानी और स्टार कास्ट पर नजर डाली जाए तो इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से लेकर युद्ध लड़ने तक की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में रितेश और जेनेलिया ने लीड रोल प्ले किया है. रितेश महाराजा शिवाजी और जेनेलिया उनकी पत्नी के किरदार में नजर आई हैं. वहीं, फिल्म में अफजल खान के रोल में संजय दत्त भी हैं. इसमें भाग्यश्री, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन और फरदीन खान जैसे कलाकार भी हैं.