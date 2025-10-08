हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी रियलिटी शो से हुआ था रिजेक्ट, फिर 'किंग ऑफ स्लो मोशन' बनकर छाया ये एक्टर,अब आर्यन खान की सीरीज से बटोर रहा सुर्खियां

Raghav Juyal: राघव जुयाल इन दिनों आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से खूब सुर्खियों में हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इस एक्टर को एक डांस रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 01:53 PM (IST)
इंडस्ट्री में कई एक्टर अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हैं और अपने टैलेंट और स्किल से शोबिज में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं. ऐसे ही एक अभिनेता ने रियलिटी टीवी शो के ऑडिशन देकर इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन शुरुआत में उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में उन्हें उसी शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिला. अब, ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. चलिए जानते हैं ये कौन हैं?

डांस रियलिटी शो से हुए थे रिजेक्ट
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं राघव जुयाल है. 'किंग ऑफ स्लो मोशन’ के नाम से फेमस राघव ने अपने डांस मूव्स से एक ख़ास फैंस बेस बनाया है और उन्हें 'स्लो मोशन वॉक' के लिए जाना जाता है.

बता दें कि राघव जुयाल ने डांस इंडिया डांस सीज़न 3 में अपनी परफॉर्मेंस से फेम हासिल किया था. लेकिन ऑडिशन राउंड के दौरान जज गीता और रेमो डिसूजा ने उन्हें शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर मौका मिला था.  बाद में, राघव ने डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स 2 में 'राघव के रॉकस्टार्स' टीम के कप्तान के रूप में भाग लिया और अपने डांस और होस्टिंग करियर को जारी रखा.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Juyal (@raghavjuyal)

राघव जुयाल का एक्टिंग करियर
बता दें कि राघव ने साल 2014 में आई फ़िल्म 'सोनाली केबल' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनके साथ अली फ़ज़ल और रिया चक्रवर्ती थे. इसके बाद उन्होंने रेमो डिसूज़ा द्वारा निर्देशित फ़िल्म एबीसीडी 2 में भी काम किया, जिसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने लीड रोल प्ले किया था. इसके बाद उन्होंने डांस प्लस, राइजिंग स्टार और डांस चैंपियंस जैसे कई शोज़ होस्ट किए. राघव ने खतरों के खिलाड़ी सीज़न 7 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर भी हिस्सा लिया था.

फिर राघव ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'किल', 'युद्ध', 'किसी का भाई किसी की जान', 'बहुत हुआ सम्मान', 'अभय', 'ग्यारह ग्यारह' जैसी फ़िल्मों और सीरीज़ में भी काम किया और खूब पॉपुलैरिटी बटोर ली.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने अभिनय से जीता दिल
राघव हाल ही में नेटफ्लिक्स के हिट शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में लक्ष्य, अन्या सिंह, मनोज पाहवा, सहर बंबा, मोना सिंह, बॉबी देओल और अन्य कलाकारों के साथ नज़र आए हैं. उन्होंने 'परवेज' का किरदार निभाया है और एक एपिसोड में इमरान हाशमी के साथ उनकी बातचीत ऑनलाइन वायरल हो गई, जिससे उन्हें खूब तारीफें मिलीं.  एक सीन में, जब राघव का किरदार 'परवेज' इमरान हाशमी से मिलता है, तो वह खुद को हाशमी का मशहूर गाना 'कहो ना कहो' अरबी में गाने से नहीं रोक पाता. इतना ही नहीं, पूरे शो में उनकी एक्टिंग को भी दर्शकों ने खूब सराहा.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Juyal (@raghavjuyal)

Published at : 08 Oct 2025 01:53 PM (IST)
Raghav Juyal Bads Of Bollywood
