हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस सीरीज में काम करने के लिए राधिका मदान ने की थी 'मिन्नतें', बोलीं-'सरनेम की वजह से हुई रिजेक्ट

इस सीरीज में काम करने के लिए राधिका मदान ने की थी 'मिन्नतें', बोलीं-'सरनेम की वजह से हुई रिजेक्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका मदान 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने खुद ऑडिशन के लिए मिन्नते की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 22 May 2026 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका मदान जल्द ही 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आने वाली हैं. उनकी कहानी का निर्देशन शकुन बत्रा ने किया है, जिसमें अली फजल मेल लीड के तौर पर दिखाई देंगे. प्रीमियर से पहले राधिका ने खुलासा किया कि उन्हें ये रोल कैसे मिला. एक्ट्रेस ने बताया कि वो शकुन बत्रा की बहुत बड़ी फैन हैं और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने खुद काफी कोशिश की थी.

'लस्ट स्टोरीज 3' के लिए राधिका मदान ने मांगा था ऑडिशन
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राधिका मदान ने बताया कि वो शकुन बत्रा के काम की बहुत बड़ी फैन हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब मुझे 'लस्ट स्टोरीज 3' के बारे में पता चला, तो मैंने खुद ऑडिशन देने की रिक्वेस्ट की थी और भगवान की कृपा से मुझे यह रोल मिल गया.'

राधिका ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके लिए हर प्रोजेक्ट 'डू ऑर डाई' जैसा होता है. उन्होंने कहा, 'इस इंडस्ट्री में हर रोल के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े रहते हैं. अगर मैं औसत परफॉर्मेंस दूंगी, तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा मौका देंगे. अगर मुझे यहां टिके रहना है, तो हर बार खुद को साबित करना पड़ेगा.'

ये भी पढ़ेंः Drishyam 3 BO Day 1 Worldwide: 'दृश्यम 3' का दुनियाभर में तांडव, धमाकेदार हुई शुरुआत, बनी वर्ल्डवाइड साल की 5वीं सबसे बड़ी मलयालम फिल्म

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Radhikka Madan (@radhikkamadan)

'मुझे इसमें कोई ईगो नहीं है'
राधिका मदान ने आगे कहा कि अब वो ऐसे मुकाम पर हैं जहां उन्हें कई प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं, लेकिन अगर किसी खास रोल के लिए लोग उनके बारे में नहीं सोचते, तो वो खुद ऑडिशन मांगने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करतीं. उन्होंने कहा, 'अगर मुझे किसी रोल के लिए ऑडिशन मांगना पड़ता है, तो मैं आराम से मांगती हूं. मुझे इसमें कोई ईगो नहीं है.'

सरनेम की वजह से हो जाती हैं रिजेक्ट
उन्होंने कहा, 'मुझे दिक्कत तब होती है जब मुझे सिर्फ मेरे सरनेम की वजह से ऑडिशन का मौका ही नहीं दिया जाता. अगर ऑडिशन के बाद रिजेक्ट हो जाऊं, तब भी मुझे सुकून रहता है कि मैंने अपना 100% दिया. अगर मुझे फिर से लाइन में लगना पड़े, तो उसमें भी मुझे कोई शर्म नहीं है. मैं एक एक्टर हूं और अपने काम के लिए जो करना पड़े, करूंगी.'

इसी बातचीत में राधिका ने कंगना रनौत, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और तब्बू जैसी एक्ट्रेसेस को क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा कि इन कलाकारों ने इंडस्ट्री में वूमेन सेंट्रिक किरदारों और फिल्मों के लिए रास्ता बनाया, जिसकी वजह से आज एक्ट्रेसेस को ज्यादा मजबूत और बेहतर रोल मिल रहे हैं.

राधिका ने कहा, 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मैंने ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रखा, जब महिला किरदार ज्यादा डेवलप हो रहे थे. मैं उन सभी महिलाओं को क्रेडिट देना चाहती हूं जिन्होंने हमारे लिए ये रास्ता बनाया. अब मैं बस उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हूं.'

ये भी पढेंः Cannes 2026 के लिए आराध्या संग रवाना हुईं ऐश्वर्या राय, एयरपोर्ट पर ब्लैक में ट्विनिंग कर स्टाइलिश अवतार में दिखीं मां-बेटी, तस्वीरें वायरल

राधिका मदान का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो राधिका मदान आखिरी बार अनिल कपूर स्टारर 'सुभेदार' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

और पढ़ें
Published at : 22 May 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
RADHIKA MADAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इस सीरीज में काम करने के लिए राधिका मदान ने की थी 'मिन्नतें', बोलीं-'सरनेम की वजह से हुई रिजेक्ट
इस सीरीज में काम करने के लिए राधिका मदान ने की थी 'मिन्नतें', बोलीं-'सरनेम की वजह से हुई रिजेक्ट
बॉलीवुड
Exclusive: रोहित शेट्टी फायरिंग केस, चार्जशीट में बड़ा खुलासा, गैंग को कायम रखना था अपना वर्चस्व
एक्सक्लूसिव: रोहित शेट्टी फायरिंग केस, चार्जशीट में बड़ा खुलासा, गैंग को कायम रखना था अपना वर्चस्व
बॉलीवुड
चंकी पांडे की छोटी बेटी रायसा पांडे ने न्यूयॉर्क से पूरी की ग्रेजुएशन, पिता ने शेयर कीं तस्वीरें
चंकी पांडे की छोटी बेटी रायसा पांडे ने न्यूयॉर्क से पूरी की ग्रेजुएशन, पिता ने शेयर कीं तस्वीरें
बॉलीवुड
रामलक्ष्मण के म्यूजिक की दुनिया थी दीवानी, 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' के गाने आज भी करते हैं लोगों के दिलों पर राज
रामलक्ष्मण के म्यूजिक की दुनिया थी दीवानी, राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों से मिली थी पहचान
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत रवाना होने से पहले रूबियो की ईरान को परमाणु हथियारों पर चेतावनी, बोले- 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत रवाना होने से पहले रूबियो की ईरान को परमाणु हथियारों पर चेतावनी, बोले- 'जरूरत पड़ी तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान
'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान
विश्व
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
क्रिकेट
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
इंडिया
पुलवामा के गुनहगार हमजा का PoK में हुआ 'द एंड', पिता बोले- अच्छा हुआ वह मारा गया
पुलवामा के गुनहगार हमजा का PoK में हुआ 'द एंड', पिता बोले- अच्छा हुआ वह मारा गया
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
हरियाणा
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget