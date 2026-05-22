'दृश्यम 3' ने आते ही दुनियाभर में किया तांडव, बनी वर्ल्डवाइड साल की 5वीं सबसे बड़ी मलयालम फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाDrishyam 3 BO Day 1 Worldwide: 'दृश्यम 3' का दुनियाभर में तांडव, धमाकेदार हुई शुरुआत, बनी वर्ल्डवाइड साल की 5वीं सबसे बड़ी मलयालम फिल्म

Drishyam 3 BO Day 1 Worldwide: 'दृश्यम 3' का दुनियाभर में तांडव, धमाकेदार हुई शुरुआत, बनी वर्ल्डवाइड साल की 5वीं सबसे बड़ी मलयालम फिल्म

Drishyam 3 BO Day 1 Worldwide: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में बवाल काट दिया है. इसी के साथ ये कई फिल्मों को मात देकर साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 22 May 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. इसने 21 मई को मोहनलाल के 66वें जन्मदिन के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दी . ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट के तौर पर जबरदस्त प्रमोशन के बीच रिलीज हुई इस फिल्म की धमाकेदार ओपनिंग हुई है. हालांकि इसके पहले दिन के कलेक्शन 'एल 2: एम्पुरान' और 'दृश्यम 2' को पार नहीं कर सके, लेकिन इस थ्रिलर ने मोहनलाल की कई हालिया रिलीज फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. चलिए यहां जानते हैं 'दृश्यम 3' ने कितने करोड़ से शुरुआत की है?

'दृश्यम 3' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?
‘दृश्यम 3’ साल की मच अवेटेड मलयालम फिल्मों में से एक  थी. अजय देवगन स्टारर इस फिल्म का हिंदी रीमेक 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं मोहनलाल की  दृश्यम 3 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है, मोहनलाल के फैंस ने जहां इस सस्पेंस फिल्म की सराहना की, तो वहीं अन्य ने स्टोरीलाइन और प्लॉट की आलोचना की.

  • इन सबके बीच फिल्म ने घरेलू बाजार में अच्छी ओपनिंग की है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘दृश्यम 3’ ने भारत में अपने पहले दिन 5506 शो से 15.85 करोड़ की कमाई की है.
  • इसमें से 13.70 करोड़ मलयालम से, 0.45 करोड़ तमिल से, 1.50 करोड़ तेलुगु से और 0.20 करोड़ कन्नड़ से आए हैं.
  •  फिल्म की पहले दिन की ऑक्यूपेंसी 51.3% रही है,

'दृश्यम 3' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना रहा?
'दृश्यम 3' ने विदेशों में भी शानदार परफॉर्म किया है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस  फिल्म ने अपने पहले दिन ओवरसीज में 25 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 43.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'दृश्यम 3' की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्मों की लिस्ट में हुई एंट्री
मोहनलाल की 'दृश्यम 3'  रिलीज के पहले दिन ही वर्ल्डवाइड साल 2026 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है. इसने भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम के 40.63 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और अब अथिराडी को टक्कर देने की तैयारी में है! पहले वीकेंड के अंत तक, यह थ्रिलर फिल्म 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन जाएगी.

ये हैं वर्ल्डवाइड 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्में (कोईमोई के मुताबिक आंकड़े)

  • वाझा 2: 238.46 करोड़
  • आडू 3: 121.31 करोड़
  • देशभक्त: 80.51 करोड़
  • अथिराडी: 54.69 करोड़
  • दृश्यम: 43.37 करोड़ (केवल 1 दिन का कलेक्शन)
  • भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम: 40.63 करोड़
  • छठा पाछा: 33.47 करोड़
  • प्रकम्बनम: 20.86 करोड़
  • पल्लीचट्टंबी: 14.49 करोड़
  • आशाकाल आयराम: 12.71 करोड़

दृश्यम 3 के बारे में
दृश्यम 3 को जीतू जोसेफ ने लिखा और निर्देशित किया है, और आशीर्वाद सिनेमाज के बैनर तले एंटनी पेरुम्बावूर ने इसका निर्माण किया है. इसमें मोहनलाल, मीना, अंसीबा हसन, एस्थर अनिल, मुरली गोपी, सिद्दीकी और आशा सरथ अपनी पुरानी भूमिकाओं को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं. यह फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 की कहानी को आगे बढ़ाती है.

 

और पढ़ें
Published at : 22 May 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Mohanlal Box Office Drishyam 3 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 1 Worldwide: 'दृश्यम 3' का दुनियाभर में तांडव, धमाकेदार हुई शुरुआत, बनी वर्ल्डवाइड साल की 5वीं सबसे बड़ी मलयालम फिल्म
'दृश्यम 3' ने आते ही दुनियाभर में किया तांडव, बनी वर्ल्डवाइड साल की 5वीं सबसे बड़ी मलयालम फिल्म
तमिल सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 1 Prediction: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ बनेगी मॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर? जानें- पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन?
‘दृश्यम 3’ बनेगी मॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है शुरुआत
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
तमिल सिनेमा
Peddi Box Office Day 1: रामचरण की ‘पेड्डी’ पहले दिन करेगी सॉलिड कमाई, बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ और ‘गदर 2’ का रिकॉर्ड टूटना तय
बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्डी' को मिलेगी दमदार ओपनिंग, ‘गदर 2’ और ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड टूटना तय!
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
बिहार
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
इंडिया
बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कोर्ट नहीं ले जाएगी शुभेंदु की पुलिस, CM ने दे दिया आदेश- 'मिल जाएं तो सीधे...'
बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कोर्ट नहीं ले जाएगी शुभेंदु की पुलिस, CM ने दे दिया आदेश- 'मिल जाएं तो सीधे...'
क्रिकेट
IPL Playoff Scenarios: CSK प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, अब 1 स्पॉट के लिए 4 दावेदार; समझिए क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण
CSK प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, अब 1 स्पॉट के लिए 4 दावेदार; समझिए क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
इंडिया
'NEET का पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल...', NTA चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा
'NEET का पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल...', NTA चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा
दिल्ली NCR
दिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह
दिल्लीवालों को कब तक सहनी पड़ेगी यह असहनीय हीटवेव? IMD का आया अपडेट, दी सतर्क रहने की सलाह
जनरल नॉलेज
Edible Oil Imports: विदेशों से हर साल कितना खाद्य तेल खरीदता है भारत, क्या महंगी होने वाली है आपकी थाली?
विदेशों से हर साल कितना खाद्य तेल खरीदता है भारत, क्या महंगी होने वाली है आपकी थाली?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget