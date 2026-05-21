हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरोहित शेट्टी फायरिंग केस, चार्जशीट में बड़ा खुलासा, गैंग को कायम रखना था अपना वर्चस्व

रोहित शेट्टी फायरिंग केस, चार्जशीट में बड़ा खुलासा, गैंग को कायम रखना था अपना वर्चस्व

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में चार्जशीट दायर की गई है और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि गैंग को मुंबई में अपना वर्चस्व कायम रखना था.

By : सूरज ओझा | Updated at : 21 May 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर फायरिंग की घटना को 31 जनवरी की आधी रात अंजाम दिया गया था. मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम एंटी-एक्सटॉर्शन सेल कर रही थी. ऐसे में एंटी-एक्सटॉर्शन सेल की ओर से रोहित शेट्टी की घर पर फायरिंग केस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक टीम का हाथ था. उनका मुख्य उद्देश्य मुंबई शहर में अपना खौफ और वर्चस्व कायम रखना था.

क्या है पूरा मामला?

चार्जशीट में बताया गया कि ये घटना 31 जनवरी की रात और 1 फरवरी 2026 की तड़के सुबह 00:30 से 00:45 बजे के बीच की है. रोहित शेट्टी के जुहू स्थित निवास स्थान (शेट्टी टॉवर) पर तैनात उनके एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.

घटना के वक्त एक अज्ञात हमलावर ने रोहित शेट्टी को जान से मारने के उद्देश्य से उनके घर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. शुरुआत में जुहू पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय हथियार कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच एंट-एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दी गई.

यह भी पढ़ें: 'नो मीन्स नो...', गुनाहों का सर्कस और 'बंदर' बने बॉबी देओल, दमदार है 'बंदर' का ट्रेलर

जांच में मकोका (MCOCA) कानून के तहत कार्रवाई

पुलिस की जांच, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के बाद इस मामले में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं. जांच में यह साबित हुआ कि यह कोई साधारण फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक संगठित अपराध था. इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेकर 11 फरवरी 2026 को इस मामले में कड़ा मकोका कानून (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999) की धारा 3(1)(ii), 3(2), और 3(4) को जोड़ा गया. इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

चार्जशीट में हुए कई बड़े खुलासे

इसके साथ ही कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कई बड़े खुलासे भी हुए. शुभम लोणकर और आरजू बिश्नोई इस फायरिंग के मास्टरमाइंड थे. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोपी शुभम रामेश्वर लोणकर और नवीन कुमार, दलित कुमार उर्फ आरजू बिश्नोई को मुख्य वांटेड  आरोपी बताया है. चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि शुभम लोणकर ने ही रोहित शेट्टी के घर हुए फायरिंग में शामिल पूरी संगठित आपराधिक ग्रुप का निर्माण किया था.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन की ओटीटी रिलीज को लेकर कंफ्यूज हुए लोग, जानें कहां देख सकते हैं फिल्म?

सोशल मीडिया पर ली थी जिम्मेदारी 

फायरिंग की घटना के तुरंत बाद 1 फरवरी 2026 को आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. पोस्ट में लिखा गया था, 'आज जो ये मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं. आगे से पूरी बॉलीवुड को चेतावनी है टाइम रहते सुधर जाओ नहीं तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे.'

रोहित शेट्टी फायरिंग केस, चार्जशीट में बड़ा खुलासा, गैंग को कायम रखना था अपना वर्चस्व

रेकी के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल 

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी नंबर 6 और 7 ने जुहू इलाके और रोहित शेट्टी के घर की रेकी करने के लिए 'कल्याण' के एक गेस्ट हाउस में रुकने के लिए फर्जी आधार कार्ड और झूठे नामों का सहारा लिया था. इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर पर भी मिटा दिए थे. वारदात के लिए एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नंबर एमएच-12, एफएन-2205 बताया जा रहा है. इसकी जब आरटीओ (ताड़देव, मुंबई) के जरिए जांच कराई गई, तो पता चला कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर को पूरी तरह खुरच कर मिटा दिया था.

हथियारों और पैसों की सप्लाई 

वांटेड आरोपी आरजू बिश्नोई और शुभम लोणकर ने ही शूटरों को आग्नेयास्त्र (पिस्तौल) और जिंदा कारतूस मुहैया कराए थे. इसके अलावा, शूटरों और मददगारों को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए आर्थिक मदद (फंडिंग) भी ट्रांसफर की गई थी.

यह भी पढ़ें: 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई 'पति पत्नी और वो दो', 6 दिनों में बजट का 45% ही किया वसूल

मोबाइल और सिम कार्ड किए नष्ट 

वारदात को अंजाम देने के बाद पकड़े जाने के डर से आरोपियों को अपने मोबाइल और सिम कार्ड पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उकसाया गया था, ताकि पुलिस को कोई तकनीकी सबूत न मिल सके. हालांकि, पुलिस ने डिलीटेड डेटा और सीडीआर (CDR) के जरिए पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं.

अदालत में पुख्ता सबूत पेश

मुंबई पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ ने सक्षम प्राधिकारी के सामने अपना कन्फेशन स्टेटमेंट भी दर्ज कराया है, जो मकोका कानून के तहत अदालत में बेहद अहम सबूत माना जाता है. इसके अलावा, फॉरेंसिक लैब (कालीना, मुंबई) की बैलिस्टिक रिपोर्ट से भी यह साबित हो चुका है कि बरामद हथियारों से ही रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां चलाई गई थीं.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 21 May 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रोहित शेट्टी फायरिंग केस, चार्जशीट में बड़ा खुलासा, गैंग को कायम रखना था अपना वर्चस्व
रोहित शेट्टी फायरिंग केस, चार्जशीट में बड़ा खुलासा, गैंग को कायम रखना था अपना वर्चस्व
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Worldwide BO: पोस्ट कोविड एरा में बनी अक्षय की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 300 Cr क्लब में होगी एंटर?
भूत बंगला वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस: पोस्ट कोविड एरा में बनी अक्षय की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 300 Cr क्लब में होगी एंटर?
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Live: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का पहले दिन धमाका, साढ़ा 7 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का पहले दिन धमाका, साढ़ा 7 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
'मैंने कई कमबैक किए...', जीनत अमान ने सुनाया 'गवाही' का किस्सा, पर्सनल लाइफ को याद कर छलका दर्द
'मैंने कई कमबैक किए...', जीनत अमान ने सुनाया 'गवाही' का किस्सा, पर्सनल लाइफ को याद कर छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Petrol-Diesel छोड़ो! ये हैं 2025-26 की सबसे Affordable EV और CNG Cars | #evindia #autolive
EV Revolution in India! पेट्रोल छोड़ अब Electric Cars की तरफ भाग रहे लोग | #evrevolution #autolive
Best EVs to shift from a petrol car: Windsor, Harrier EV, XEV 9s etc | #evindia #windsor #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में शांति वार्ता! तेहरान नहीं करेगा यूरेनियम संवर्धन पर समझौता, US की महत्वपूर्ण मांग को खामनेई ने किया खारिज
तेहरान नहीं करेगा यूरेनियम संवर्धन पर समझौता, US की महत्वपूर्ण मांग को खामनेई ने किया खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Cockroach Janata Party को यूपी चुनाव 2027 के लिए मिला पहला प्रत्याशी! इस मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
Cockroach Janata Party को UP के लिए मिला प्रत्याशी! मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
आईपीएल 2026
Watch: होटल में CSK फैन को देख छूटी विराट कोहली की हंसी, वायरल हो गया मोमेंट; देखें वीडियो 
होटल में CSK फैन को देख छूटी विराट कोहली की हंसी, वायरल हो गया मोमेंट
टेलीविजन
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
इंडिया
CBI का IDFC फर्स्ट बैंक के खिलाफ गबन मामले में एक्शन, पहली चार्जशीट की दाखिल
CBI का IDFC फर्स्ट बैंक के खिलाफ गबन मामले में एक्शन, पहली चार्जशीट की दाखिल
बिजनेस
Explained: सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल, भारत में कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें?
सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल से भारत में कितना असर
इंडिया
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे से टकराया एअर इंडिया का विमान, 179 यात्री थे सवार
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे से टकराया एअर इंडिया का विमान, 179 यात्री थे सवार
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget